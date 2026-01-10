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Τι αλλάζει για την Ελλάδα με τη Mercosur – Προστασίες, ρήτρες και γκρίζες ζώνες
Πολιτική
19:00 - 10 Ιαν 2026

Τι αλλάζει για την Ελλάδα με τη Mercosur – Προστασίες, ρήτρες και γκρίζες ζώνες

Reporter.gr Newsroom
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Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur, που αφορά τη δημιουργία της μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερου εμπορίου παγκοσμίως ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη), επανέρχεται στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα. Η υπερψήφισή της από την ελληνική κυβέρνηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο και την αντιπολίτευση, με το θέμα να αναδεικνύεται πλέον σε κεντρικό άξονα της επικείμενης συνάντησης των αγροτών με τον πρωθυπουργό.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία Mercosur

Η συμφωνία προβλέπει σταδιακή κατάργηση ή μείωση δασμών στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, άνοιγμα αγορών 270 εκατομμυρίων καταναλωτών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά και αυξημένη πρόσβαση αγροδιατροφικών προϊόντων της Mercosur στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, περιλαμβάνει ρήτρες διασφάλισης για ευαίσθητους τομείς, ποσοστώσεις σε προϊόντα όπως το βοδινό κρέας, τα πουλερικά και το χοιρινό, καθώς και μηχανισμούς επαναφοράς δασμών σε περίπτωση αιφνίδιων διαταραχών της αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία των προϊόντων με Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΟΠ/ΠΓΕ). Συνολικά, προστατεύονται 344 ευρωπαϊκά προϊόντα, εκ των οποίων τα 21 είναι ελληνικά, μεταξύ αυτών η φέτα, το ελαιόλαδο, η ελιά Καλαμάτας, η μαστίχα Χίου, ο κρόκος Κοζάνης, καθώς και εμβληματικά κρασιά και αποστάγματα.

Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης

Η κυβέρνηση υπερψήφισε τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον και ότι η αρνητική ψήφος δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα, καθώς η απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία σε επίπεδο ΕΕ είχε ήδη επιτευχθεί. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι το πλαίσιο της συμφωνίας υπήρχε ήδη από το 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και ότι η σημερινή κυβέρνηση διασφάλισε πρόσθετες δικλείδες προστασίας για τους αγρότες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων προς τη Mercosur παραμένουν χαμηλές (34,3 εκατ. ευρώ), γεγονός που αφήνει περιθώρια σημαντικής αύξησης, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις εξαγωγές υπηρεσιών, που φτάνουν τα 1,6 δισ. ευρώ ετησίως, κυρίως στις μεταφορές.

Τι υποστηρίζει το ΥΠΑΑΤ

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτιμά θετικά τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά περιλαμβάνεται ρήτρα διασφάλισης ακόμη και για προϊόντα με ποσοστώσεις, καθώς και μηχανισμοί παρέμβασης αν οι εισαγωγές αυξηθούν άνω του 5% ή αν οι τιμές υποχωρήσουν αντίστοιχα. Τονίζει επίσης την υποχρέωση αμοιβαιότητας, δηλαδή τη συμμόρφωση όλων των εισαγόμενων προϊόντων με τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος.

Οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση και μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου εκφράζουν έντονες ανησυχίες για αθέμιτο ανταγωνισμό, συμπίεση τιμών και υποβάθμιση της εγχώριας παραγωγής, ιδίως σε κτηνοτροφικά και ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υποτιμά τους κινδύνους και ότι οι θεωρητικές δικλείδες ασφαλείας δύσκολα θα εφαρμοστούν στην πράξη. Ενδεικτικό είναι ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές πλην της ΝΔ καταψήφισαν τα συνοδευτικά μέτρα προστασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ατζέντα των αγροτών με τον πρωθυπουργό

Υπό αυτό το κλίμα, η συμφωνία Mercosur αναδεικνύεται σε κορυφαίο ζήτημα της ατζέντας στη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων ζητούν σαφείς δεσμεύσεις για ενεργοποίηση των ρητρών προστασίας, ενίσχυση του εισοδήματος, ουσιαστικούς ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα και στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ώστε –όπως τονίζουν– να υπάρξει πραγματική προοπτική και όχι απλώς διαβεβαιώσεις.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση και να «παγώσουν» το συλλαλητήριο της Τρίτης στην Αθήνα, χωρίς να αποσύρουν τα αγροτικά μηχανήματα από τα μπλόκα. Την Τρίτη θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό, θέτοντας το σύνολο των αιτημάτων τους, με «κόκκινη γραμμή» την επιβίωσή τους. Στο Μέγαρο Μαξίμου θα μεταβεί 15μελής αντιπροσωπεία, ορισμένη από τους εκπροσώπους των 57 αγροτικών μπλόκων πανελλαδικά.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/01/2026 - 19:09
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