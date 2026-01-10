Αγρότες: Προσέρχονται σε διάλογο με την κυβέρνηση – «Παγώνει» το συλλαλητήριο 

Τα αγροτικά μηχανήματα παραμένουν στα σημεία κινητοποιήσεων και δεν πρόκειται να αποσυρθούν μέχρι να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για την εξέλιξη των συζητήσεων. Μετά τις επαφές με την κυβέρνηση, θα ακολουθήσουν νέες συνελεύσεις, κατά τις οποίες οι αγρότες θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση και θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης, οι αγρότες αποφάσισαν να συμμετάσχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την προσεχή Τρίτη, επιλέγοντας παράλληλα να ακυρώσουν το συλλαλητήριο που είχε προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα στην Αθήνα.

Η Πανελλαδική Επιτροπή απέρριψε την εισήγηση για μαζική κινητοποίηση στην πρωτεύουσα, εκτιμώντας ότι στη δεδομένη χρονική συγκυρία μια τέτοια ενέργεια δεν θα προσέφερε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα των αγροτών.

Όπως επισημάνθηκε, στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα τεθεί εκ νέου το σύνολο των διεκδικήσεών τους, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να ξεκαθαρίζουν ότι η συμμετοχή στον διάλογο δεν συνεπάγεται υποχώρηση ή αναστολή των κινητοποιήσεων. «Κόκκινη γραμμή παραμένει η επιβίωση των αγροτών», υπογράμμισαν χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ικανοποιητικές απαντήσεις, θα προχωρήσουν σε δυναμικές αντιδράσεις μετά τη συνάντηση.

Η αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου θα αποτελείται από 15 μέλη, τα οποία θα οριστούν από τους εκπροσώπους των 57 αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα.

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