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Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων: Κλείνει η εθνική οδός στα Μάλγαρα – Τι ισχύει στα υπόλοιπα μπλόκα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:13 - 13 Ιαν 2026

Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων: Κλείνει η εθνική οδός στα Μάλγαρα – Τι ισχύει στα υπόλοιπα μπλόκα

Reporter.gr Newsroom
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Νέα κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και εκείνοι από τα μπλόκα στα Μάλγαρα, τους Εύζωνες και τον Προμαχώνα.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες που δεν συμφώνησαν τελικά στη συνάντηση με τον Κ. Μητστοτάκη προχωρούν σε αποκλεισμό των διοδίων Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν στη γενική τους συνέλευση.

Έτσι, από τις 13:30 κλειστό είναι το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ από τις 14:30 αποκλείεται το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο το πότε θα ανοίξει ξανά ο δρόμος.

Παράλληλα, στον μπλόκο Προμαχώνα οι αγροτες έκλεισαν μετά τις 13.00 επ' αόριστον το τελωνείο για τα βαρέα οχήματα, ενώ στους Εύζωνες οι αγρότες κυρίως από την Παιανία θα αποκλείσουν την είσοδο και έξοδο για τέσσερις ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfneysgucpb5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Χαλκιδική – Αποκλεισμοί και συμβολικές κινητοποιήσεις

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Μουδανιών προχωρούν από τις 14.00 οι αγρότες και κτηνοτρόφοι Νομού Χαλκιδικής, όπως αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και, από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, έχουν στήσει νέο μπλόκο στον κόμβο της Νέας Τρίγλιας.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, που έχει στηθεί επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό. Ωστόσο, στις 17:00 έχουν προγραμματίσει συνέλευση αγροτοκτηνοτρόφων στην αίθουσα του πρώην δημαρχείου Χαλκηδόνας, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnex0b10u15?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Εν τω μεταξύ, παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Για σήμερα, οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση, ενώ σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, αύριο το απόγευμα, στον Λαγκαδά θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Και στα Φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένει το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια» και αντιπροσωπεία τους βρίσκεται ήδη στην Αθήνα με άλλους συναδέλφους τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό, σήμερα στις 15.00, στο Μέγαρο Μαξίμου. Το τι μέλλει γενέσθαι και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους σε επίπεδο κινητοποιήσεων θα αποφασιστεί σε γενική τους συνέλευση μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Τα μπλόκα σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Καβάλα

Στη Ημαθία, οι παραγωγοί εξακολουθούν να βρίσκονται στον κόμβο Κουλούρας, ενώ αντιπροσωπεία συμμετέχει σε συνάντηση στην Αθήνα με τον πρωθυπουργό για την εξέταση των αιτημάτων τους.

Στην Πέλλα, μπλόκα λειτουργούν στον κόμβο Γυψοχωρίου, στη διασταύρωση Δροσιάς και στο σημείο «Φανάρια» του περιφερειακού δρόμου Έδεσσας, ενώ οι παραγωγοί της Σκύδρας και της Αλμωπίας παραμένουν με τα οχήματά τους στα καθιερωμένα σημεία.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ οι παραγωγοί του Δήμου Δίου – Ολύμπου πραγματοποιούν συμβολικές κινητοποιήσεις στον κόμβο Βαρικού.

Στη Καβάλα, οι συγκεντρώσεις συνεχίζονται στη Χρυσούπολη, στον κόμβο Μουσθένης της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, με γενικές συνελεύσεις προγραμματισμένες για τον καθορισμό της επόμενης δράσης τους.

Στον κόμβο των Κερδυλλίων παραμένουν τα τρακτέρ των παραγωγών, ενώ σε συμβολικούς αποκλεισμούς συνεχίζουν να προχωρούν αγρότες στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, ένα κομβικό σημείο που συνδέει τους τοπικούς οικισμούς με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και την πόλη της Δράμας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfndvyml0969?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Υπενθυμίζεται ότι οι αποφάσεις τους αυτές ελήφθησαν αφού οι αγρότες από τα συγκεκριμένα μπλόκα αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, από τη στιγμή που δεν θα γινόταν δεκτές οι δύο επιτροπές τους έτσι όπως τις είχαν ορίσει – δηλαδή, μία 25μελής επιτροπή αποτελούμενη αποκλειστικά από αγρότες και μία 10μελής για κτηνοτροφία, μελισσοκομία και αλιεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnetaixmqo9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αύριο, αντιπροσωπεία από το μπλόκο των Μαλγάρων θα μεταβεί στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις του αγροτικού κινήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfn9cwitbnqp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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