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Πώς δικαιολογούν οι αγρότες την απόφασή τους να ακυρώσουν τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Ειδήσεις
10:38 - 13 Ιαν 2026

Πώς δικαιολογούν οι αγρότες την απόφασή τους να ακυρώσουν τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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Για μεθόδευση της κυβέρνησης να τους παγιδεύσει σε ένα διάλογο «με εγκάθετους ανθρώπους» μιλούν οι αγρότες για να δικαιολογήσουν την απόφασή τους να μην προσέλθουν τελικά στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό που είχε αρχικά οριστεί για το μεσημέρι της Τρίτης (13/1).

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Τρικάλων «Η Άνοιξη», κ. Λάμπρος Τσέκας, μιλώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά ρωτήθηκε για το "ναυάγιο" των συνομιλιών και απάντησε ως εξής:

«Απ' ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση μας εμπαίζει, απ’ ότι φαίνεται δεν θέλει να μιλήσει με τους αγρότες που είναι στους δρόμους μάλλον θέλει να μιλήσει με εγκάθετους ανθρώπους κι εμείς σαν αγροτικό κίνημα οργανωμένο λέμε ότι σε τέτοιο παιχνίδι επικοινωνιακό δεν θα μπούμε. Θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας».

Σύμφωνα με τον κ. Τσέκα η αντιπροσωπεία που τελικά θα προσέλθει στο Μαξίμου αποτελείται από ανθρώπους «οι οποίοι δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα. Η κυβέρνηση θέλει να μας καθίσει σε ένα διάλογο με ανθρώπους οι οποίοι απ’ ότι φαίνεται δεν έχουν καμία σχέση με το οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Ένας αχταρμάς με αυτούς που έχουν γυρίσει την πλάτη στους συναδέλφους όλης της υπόλοιπης Ελλάδας, με αυτούς δεν θα πάμε μαζί. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν επιδιώξει, άλλο αν δεν είχαν γίνει δεκτοί, συναντήσεις με την κυβέρνηση σε φάσεις που τότε είχαμε πει ότι δεν θα προχωρούσαμε σε αυτή τη δράση. Μιλάω και για τους Κρητικούς και για τους συναδέλφους από τα Πράσινα Φανάρια. Στις συσκέψεις της πανελλαδικής των μπλόκων δεν τους είδαμε ποτέ και τώρα που εμείς πήγαμε και κανονίσαμε συνάντηση με την κυβέρνηση θέλουν να έρθουν και αυτοί για να κάνουν αγώνα πάνω στις δικές μας πλάτες».

Σε σχέση με το τι θα γίνει στα μπλόκα είπε πως «θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Τα τρακτέρ στο δρόμο είναι και το αγροτικό κίνημα θα αποφασίσει σε τι δράσεις θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες. Είμαστε ενωμένοι, ακολουθούμε τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και αυτό είναι η δύναμή μας».

Αντίστοιχες θέσεις εξέφρασε και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων, κος Κωνσταντίνος Ανεστίδης. Είπε πως οι αγρότες δεν θα πάνε στο Μαξίμου γιατί η κυβέρνηση όρισε τις δύο συναντήσεις την ίδια μέρα, με σκοπό να τους διασπάσει και ουσιαστικά να τους ρίξει την ευθύνη της ακύρωσης.

Πρόσθεσε μάλιστα πως αν η κυβέρνηση δεχθεί αντιπροσωπεία με 25 αγρότες / κτηνοτρόφους και 10 μελισσοκόμους, τα μπλόκα θα την εγκρίνουν. «Αυτό συμφωνήσαμε αρχικά», είπε ο κ. Ανεστίδης και τελικά το Μαξίμου άλλαξε γνώμη για λόγους... χωροταξίας. «Θα ξεχειλώσει το υπουργείο αν θα είναι πέντε άτομα παραπάνω; Είπαμε δύο ομάδες για να εξειδικευτούν καλύτερα τα θέματα», σχολίασε ο κ. Ανεστίδης.

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