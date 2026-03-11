Καφούνης από την Καβάλα: Το Δίκτυο της ΕΣΕΕ θέτει το εμπόριο στο επίκεντρο της περιφερειακής ανάπτυξης

Οι προοπτικές ανάπτυξης του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στην πόλη της Καβάλας και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης βρέθηκαν στο επίκεντρο της ανοικτής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στο κτίριο του Επιμελητηρίου Καβάλας, με τη συμμετοχή των θεσμικών εκπροσώπων των επιχειρηματικών φορέων της πόλης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή, η νέα πρωτοβουλία του πανελλαδικού «Δικτύου» της ΕΣΕΕ έτυχε ουσιαστικής ανταπόκρισης από την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής. Μάλιστα, στο πλαίσιο της παρουσίας της ΕΣΕΕ στην Καβάλα, αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο της της ΕΣΕΕ κ. Σταύρο Καφούνη πραγματοποίησε συναντήσεις για τα προβλήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας με τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Θεόδωρο Μαρκόπουλο και με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη. Προηγήθηκε ενημερωτική επίσκεψη του κ. Καφούνη στην εμπορική αγορά της πόλης, όπου συνομίλησε με εμπόρους καταγράφοντας το σφυγμό και τα προβλήματα της τοπικής αγοράς.

Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανέλυσε το πλήθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας και υπό το βάρος αυξημένου λειτουργικού κόστους και υπέρογκων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων. Αναφερόμενος στην επιχειρηματικότητα της Καβάλας σημείωσε πως από την μία πλευρά η ανάπτυξη της κρουαζιέρας και η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος μπορούν να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες, από την άλλη πλευρά όμως οι πιέσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης είναι υπαρκτές και απηχούν τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών στην περιοχή και σε ολόκληρη τη χώρα.

Στη βάση αυτών ο κ. Καφούνης υπογράμμισε την ανάγκη ο αναπτυξιακός σχεδιασμός να περιλαμβάνει πάντα το οικοσύστημα του εμπορίου. Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του που το Δίκτυο της ΕΣΕΕ λειτουργεί ως θεσμικό «εργαστήρι» λύσεων και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας κ. Γιάννη Κελγιώργη για την συμβολή του στην οργανωτική επιτυχία της συγκεκριμένης δράσης

Περαιτέρω, και αναφορικά με την παρούσα δύσκολη συγκυρία, τόνισε ότι «χρειάζεται ψυχραιμία αλλά και εγρήγορση για να δούμε το εύρος των επιπτώσεων ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Για όποιες ανάγκες για αιτήματα στήριξης των επιχειρήσεων από την Πολιτεία προκύψουν, η ΕΣΕΕ, όπως πάντα, με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης είναι έτοιμη να προτείνει και να διεκδικήσει τεκμηριωμένες λύσεις».

Η ανοικτή συνεδρίαση του Δ.Σ εξελίχθηκε σε ένα forum «ζωντανού» θεσμικού διαλόγου, με τη συμμετοχή και Προέδρων Εμπορικών Συλλόγων γειτονικών πόλεων και με εξαιρετικά επίκαιρες εισηγήσεις. Συγκεκριμένα:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου), η Αντιπρόεδρος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ κα. Φανή Μπλιούμη αναφέρθηκε στη σημασία της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.

Το μέλος του Δ.Σ της ΕΣΕΕ κ. Αντώνης Φραντζής εξήγησε τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το διασυνοριακό εμπόριο.

Το μέλος του Δ.Σ της ΕΣΕΕ και Αντιδήμαρχος του Δήμου Καβάλας κ. Βασίλης Λεμονίδης και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγους Καβάλας κ. Γιάννης Κελγιώργης αναφέρθηκαν στην ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων της περιοχής αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Ο Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΕΕ κ. Κωστής Μουσουρούλης ανέλυσε μέσω τηλεδιάσκεψης από τις Βρυξέλλες όλες τις τελευταίες εκτιμήσεις για τις συνέπειες της πολεμικής κρίσης στο διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία.

Ο Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κ. Χαράλαμπος Αράχωβας παρουσίασε την πλήρη εικόνα του κύκλου εργασιών του λιανικού εμπορίου και της τοπικής επιχειρηματικότητας στην Καβάλα.

Στα μέλη του Δ.Σ της ΕΣΕΕ απηύθυναν χαιρετισμό οι βουλευτές Καβάλας κ.κ Μακάριος Λαζαρίδης και Γιάννης Πασχαλίδης, καθώς και οι κ.κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Έρευνας και Κοινωνικής Οικονομίας και Ιωάννης Παναγιωτίδης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας.