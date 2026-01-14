Στη αντιπροεδρία οι εκπρόσωποι 14 μπλόκων - Χατζηδάκης: Διάλογος με όρους σεβασμού των θεσμών

Την πόρτα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης πέρασαν σήμερα οι εκπρόσωποι δεκατεσσάρων μπλόκων αγροτών και κτηνοτρόφων που είχαν συμμετάσχει στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στον διάλογο συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Ελλάς και Γιάννης Ανδριανός, καθώς και οι διοικητές της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς.

Στη συνάντηση θα τεθούν τα ζητήματα του ΑΤΑΚ και του ΚΑΕΚ, ενώ θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τα θέματα που συζητήθηκαν χθες με τον πρωθυπουργό. Οι εκπρόσωποι των αγροτών ανέφεραν κατά την άφιξή τους ότι περίπου 80.000 ΑΦΜ παρουσιάζουν προβλήματα με το ΑΤΑΚ στη Μακεδονία, και σε αυτό το θέμα θα δοθεί σήμερα ιδιαίτερη έμφαση.

Χατζηδάκης: Διάλογος με όρους σεβασμού των θεσμών

«Η κυβέρνηση έχει δύο βασικές προτεραιότητες όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα: πρώτον, να προχωρήσουμε σε δίκαιες λύσεις για τα προβλήματα με σοβαρότητα, χωρίς να παραμελούμε τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και δεύτερον, να εφαρμοστεί ο νόμος. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα με σύνταγμα και νόμους, που προβλέπουν διοικητικές κυρώσεις για όσους εμποδίζουν τις συγκοινωνίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα στον διάλογο, ο οποίος όμως πρέπει να γίνεται με όρους σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας. «Είναι σαφές σε όλους πλέον ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Παράλληλα με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των πληρωμών, αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προχωρήσαμε σε πληρωμές 13% υψηλότερες από το 2024 και καλύψαμε πλήρως ή εν μέρει 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτοσυνδικαλιστών», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

«Καλέσαμε τους αγρότες σε διάλογο, ο πρωθυπουργός δέχθηκε να γίνουν δύο ξεχωριστές συναντήσεις, αλλά κάποιοι εξακολουθούν να αρνούνται και να θέτουν όρους εκτός λογικής», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ότι «ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να συναντηθεί με συνδικαλιστές που ελέγχονται για παρατυπίες σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις ή με άτομα που προκαλούν φθορές, όπως σπάζοντας περιπολικά μπροστά στις κάμερες».

«Η συζήτηση διεξάγεται πλέον με όρους “ψευτοτσαμπουκά”. Είναι ανάγκη να επικρατήσει η κοινή λογική. Αν θέλουν να συμμετάσχουν στο διάλογο όσοι αρνούνταν χθες, μπορούν, αλλά μόνο με όρους σεβασμού των θεσμών. Η κυβέρνηση, πάντως, δεν θα παραμείνει θεατής στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.