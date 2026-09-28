Επίσκεψη Τσίπρα στο ΕΕΑ: Στο επίκεντρο ακρίβεια, ενέργεια και χρηματοδότηση των ΜμΕ

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, θα συμμετάσχει σήμερα στις 19.00 στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του ΕΕΑ, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη στήριξη της αγοράς.

Στα ζητήματα που απασχολούν έντονα τον επιχειρηματικό κόσμο περιλαμβάνονται η παρατεταμένη ακρίβεια, το υψηλό ενεργειακό κόστος, η φορολογία, οι δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η γραφειοκρατία. Παράλληλα, αναμένεται να τεθεί και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού και βιώσιμου περιβάλλοντος για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κύκλος επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς

Η σημερινή συνάντηση εντάσσεται στον κύκλο επαφών που έχει εγκαινιάσει το ΕΕΑ με τους πολιτικούς αρχηγούς. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ έχουν απευθυνθεί προσκλήσεις προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός.

Όπως επισημαίνει το ΕΕΑ, μέσω του διαλόγου με το σύνολο του πολιτικού κόσμου επιδιώκει να αναδείξει με τεκμηριωμένο τρόπο τις βασικές προτεραιότητες της αγοράς και να μεταφέρει σε πολιτικό επίπεδο τις θέσεις και τις ανάγκες των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι οι προτάσεις που καταθέτει ο επιχειρηματικός κόσμος να αποτελέσουν αντικείμενο ουσιαστικής συζήτησης και να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό των πολιτικών που αφορούν την οικονομία και την επιχειρηματικότητα.