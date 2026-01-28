Μπατζελή στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρονοκαθυστερήσεις, απάτες και πολιτική ανοχή στις αγροτικές ενισχύσεις

Κρίσιμες παρατηρήσεις για τη λειτουργία του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων και τη διαχείριση των αιτήσεων κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή, η οποία άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων.

Όπως τόνισε, το «κλειδί» στην ομαλή και διαφανή διαδικασία δεν είναι η ύπαρξη ή μη τεχνικού συμβούλου, αλλά το πότε ανοίγει το σύστημα. Σύμφωνα με την ίδια, εάν οι αιτήσεις ξεκινούσαν τον Φεβρουάριο, τότε η διαδικασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έγκαιρα, με οριστικοποίηση τον Μάιο και πληρωμές τον Οκτώβριο. Αντίθετα, όπως είπε, το άνοιγμα του συστήματος τον Σεπτέμβριο δημιουργεί συνθήκες ασφυκτικής πίεσης.

«Ο τεχνικός σύμβουλος ροκανίζει χρόνο και ανοίγει Σεπτέμβρη. Εκεί επικρατεί πανικός. Ακόμη και με 18.000 δικαιούχους, αλλά και με το gov.gr, ο παραγωγός δεν προλαβαίνει να υποβάλει σωστά την αίτησή του», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι αντίθετη με τους τεχνικούς συμβούλους ως θεσμό. «Είμαι άνθρωπος της αγοράς και είμαι υπέρ των τεχνικών συμβούλων. Αυτό όμως δεν σημαίνει καταπάτηση δημοσίου χρήματος. Υπάρχει τεράστια διαφορά», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μάκη Λαζαρίδη, σχετικά με το αν επί υπουργίας της υπήρξαν παραπομπές παραβατικών συμπεριφορών στη Δικαιοσύνη ή απλώς διακοπή καταβολής επιδοτήσεων, η κ. Μπατζελή σημείωσε ότι έγιναν και τα δύο. «Και τους στείλαμε και έγιναν διορθώσεις λογαριασμών», είπε, περιγράφοντας μάλιστα περιπτώσεις που, όπως ανέφερε, άγγιζαν τα όρια του παραλόγου.

«Συνάντησα ελαιόδενδρα που από ένα νησί έφτασαν στη Θεσσαλία. Κανονικά, με παπά και με κουμπάρο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στις περιπτώσεις αυτές επιβλήθηκαν περικοπές και πολλοί εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Όπως εξήγησε, όταν εντοπίζεται απάτη, η πρώτη κίνηση πρέπει να είναι η αποστολή του φακέλου στην OLAF, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκές αγροτικές δαπάνες, και στη συνέχεια η κοινοποίηση στις εθνικές δικαστικές αρχές.

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε και προσωπικό παράδειγμα, όπου μεγάλος παραγωγός δήλωνε αρδευόμενο βαμβάκι σε βραχώδεις περιοχές της Υλίκης. «Πήγε σούμπιτος, κανονικά», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της εισηγήτριας της μειοψηφίας, Μιλένας Αποστολάκη, η πρώην υπουργός μίλησε για παράνομες ενισχύσεις που, όπως υποστήριξε, είχαν δοθεί από προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και για «ρουσφέτια» στην ΑΓΡΟΓΗ με καθαρά εκλογικά κίνητρα. Σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, σχετικά με το πώς μπορεί να λειτουργεί ένα κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων χωρίς πολιτική γνώση ή κάλυψη, η κ. Μπατζελή ήταν κατηγορηματική.

«Δεν μπορεί να μη γνωρίζει. Ή δεν γνωρίζει, ή δεν κατανοεί, ή αδιαφορεί. Όπως και να το ιεραρχήσεις, το αποτέλεσμα είναι σκανδαλώδες», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι σε άλλες χώρες, υπό παρόμοιες συνθήκες, η πολιτική ηγεσία θα είχε οδηγηθεί σε παραίτηση.

Κλείνοντας την κατάθεσή της, η πρώην υπουργός εξέφρασε την απαισιόδοξη εκτίμηση ότι η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δύσκολα θα οδηγήσει σε ουσιαστικά συμπεράσματα. «Δεν νομίζω ότι θα καταλήξει κάπου», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας.