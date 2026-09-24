Ανδρουλάκης: Το έργο της Νέας Δημοκρατίας στον πρωτογενή τομέα είναι «χέρσα χωράφια και έρημα χωριά»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στον πρωτογενή τομέα άσκησε νωρίτερα σήμερα (24/9) κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις, τη διαχείριση των ζωονόσων, αλλά και για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κατάσταση στην ύπαιθρο επιδεινώνεται, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «γυρνάμε την Ελλάδα και συνταντάμε χέρσα χωράφια και ερημωμένα χωριά», ενώ κατ' επέκταση παρουσίασε προτάσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό πετρέλαιο, το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, ζήτησε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους των καυσίμων.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

«Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Ο Υπουργός μίλησε για τα «άκρα», τα οποία πρωταγωνιστούν στη πολιτική ζωή του τόπου. Αλλά μίλησε για τα άκρα που υπάρχουν εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Για τα άκρα που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία και πρωταγωνιστούν, δεν είπε κουβέντα. Τα άκρα της τοξικότητας, της αλαζονείας και της περιφρόνησης των πολιτών.

Τα άκρα των fake news, που οργανώνουν επιθέσεις κατασυκοφάντησης των πολιτικών τους αντιπάλων. Τα άκρα της τοξικότητας, που όταν ένας δημοσιογράφος δεν ανέχεται τη στυγνή τους προπαγάνδα του επιτίθενται. «Πίνετε μπάφους», «είστε ψεκασμένοι», θα τα καταδικάσετε όλα αυτά; Για αυτά τα άκρα έχετε να πείτε τίποτα; Αφήστε, λοιπόν, τις θεωρίες περί άκρων, γιατί πολύ απλά και τα έχετε ενσωματώσει και τα χαϊδεύετε.

Αποκαλυπτική ήταν η δήλωση του Ευρωβουλευτή σας σε σχέση με τον κ. Κασιδιάρη. Αυτή είναι η κατάντια της Νέας Δημοκρατίας.

Εμείς είμαστε εδώ για να συγκρουόμαστε με όλα τα άκρα, που υπονομεύουν τον δημόσιο διάλογο με προτάσεις, αντιπροτάσεις, γόνιμη αντιπολίτευση που χρειάζεται ο τόπος. Έχετε χρέος να μιλήσετε καθαρά, τους καταδικάζετε ναι ή όχι; Γιατί μάλλον τους χρησιμοποιείται όποτε τους χρειάζεστε.

Μίλησε ο Υπουργός για το «παλιό σύστημα». Ήρθε από την σημαντική θέση που κατείχε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει: «από εμένα, από εδώ και πέρα, δεν θα υπάρχει διαφθορά». Σε ποιους το λέει; Στους Υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκείνοι ήταν πριν από αυτόν, οι υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μου κάνει εντύπωση γιατί όλα αυτά δημιουργούν την αίσθηση ότι είστε σε μια νέα θητεία και πριν από εσάς, ήταν κάποιοι άλλοι. Εσείς είστε εδώ και δύο θητείες. Έχετε ακόμη μερικούς μήνες και δεν μπορείτε να μιλάτε σε κενό αέρος. Είστε υπεύθυνοι για ό,τι έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα. Για τα δισεκατομμύρια που φαγώθηκαν, για τα πελατειακά δίκτυα που ενισχύθηκαν, για το ότι χιλιάδες άνθρωποι βυθίζονται στην αγωνία και το υψηλό κόστος παραγωγής. Δικό σας έργο είναι.

Πάω στην ουσία του νομοσχεδίου: τι βελτιώσατε; Τη διαχείριση υδάτων; Εδώ έχουν απενταχθεί δεκάδες έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βελτιώσατε το ενεργειακό κόστος; Είστε Υπουργός με εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μπορείτε να συγκρίνετε τι γίνεται στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία με τις ενεργειακές κοινότητες συνεταιρισμών, δήμων και παραγωγών και τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτά να πείτε στον Πρωθυπουργό. Πως δηλαδή άλλες ευρωπαϊκές χώρες συγκράτησαν το κόστος ενέργειας καθώς εκμεταλλεύτηκαν την πράσινη μετάβαση με δίκαιο και ανθεκτικό τρόπο προς όφελος του παραγωγού και όχι του ολιγάρχη, όπως αντίθετα έγινε στη χώρα μας.

Για τι να περηφανευτείτε; Για το κόστος παραγωγής στα λιπάσματα; 65% αύξηση από το 2020. Στα λιπαντικά 43%, στις ζωοτροφές 33%. Τι σημαίνει αυτό; Οριζοντίως το κόστος παραγωγής αυξήθηκε από το 2020, 33% σε ολόκληρη τη χώρα. Πως να αντέξει ο παραγωγός, ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Και μετά μιλάτε για δημογραφικό, περιφερειακή ανάπτυξη, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, που;

Γυρνάμε όλη την Ελλάδα και συναντάμε χέρσα χωράφια και έρημα χωριά, αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας. Χέρσα χωράφια και έρημα χωριά. Είχαν προβλήματα, έλλειψη υπηρεσιών, πέρασαν δύσκολα αλλά δεν βελτιώθηκε η κατάσταση, χειροτέρεψε. Δισεκατομμύρια ευρώ πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αντί να κάνουν την παραγωγή πιο ανθεκτική, την έκαναν πιο αδύναμη γιατί δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Αυτά φωνάζουμε. Οπότε το «ήρθα και με εμένα τέρμα η διαφθορά», να μην το λέτε σε εμάς, αλλά στους προκατόχους σας τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη.

Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις:

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέσα από ένα μόνιμο, διαφανές και αυτοματοποιημένο σύστημα. Με Κάρτα Αγροτικού Πετρελαίου, ώστε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης να αφαιρείται τη στιγμή που ο παραγωγός αγοράζει το καύσιμο και όχι να περιμένει μήνες για επιστροφές.

Αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα με ανώτατη τιμή 7 λεπτά την κιλοβατώρα, αλλά και πραγματική ενεργειακή αυτονομία, δίνοντας κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στην παραγωγική Ελλάδα, τους συνεταιρισμούς. Δεν έπρεπε να υπάρχει κανένα ψυγείο συνεταιρισμού χωρίς φωτοβολταϊκό στη στέγη. Αυτή είναι η πολιτική που κάνει τη χώρα να έχει μέτωπο με το μέλλον και όχι ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν, με τις δικές σας νοοτροπίες. Για να μπορεί ο παραγωγός να βλέπει τα φάρμακά, τον σπόρο, σε τιμές Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να επιβαρύνεται δυσανάλογα γιατί δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Γι’ αυτό προτείνουμε συγκεκριμένο μηχανισμό ελέγχου των τιμών των βασικών εφοδίων σε σύγκριση με τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και φτάνω στης επιδοτήσεις, τα καταφέρατε; Χρησιμοποιήσατε ένα φορολογικό μηχανισμό για να κάνει μια δουλειά που σε όλη την Ευρώπη την κάνουν οι ευρωπαϊκές δομές τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, που σχεδιάζουν, υλοποιούν και ελέγχουν. Τα καταφέρατε; Να σας πω μερικά στοιχεία.

Το 2026 η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ ξεκίνησε με τεράστια καθυστέρηση, την ώρα που οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία. Την ώρα που εσείς ξεκινούσατε, οι άλλοι είχαν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες που αφορούσαν τους παραγωγούς. Παράδειγμα: Στη γειτονική Ιταλία από τις 26 Ιουλίου είχε ήδη καταβληθεί προκαταβολή ύψους 577 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή myAGRO τέθηκε σε λειτουργία μόλις στις 4 Αυγούστου και μέχρι σήμερα είχαν οριστικοποιηθεί περίπου 15.000 αιτήσεις, ενώ κάθε χρόνο υποβάλλονται σχεδόν 600.000. Να σας πούμε μπράβο; Τι καταφέρατε;

Και διαλύσατε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό που κάνετε σήμερα είναι ατελέσφορο. Όταν δεν πάρει, κ. Σχοινά, ο παραγωγός στην ώρα του τις επιδοτήσεις, δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του, ούτε το παρόν του. Έχει να πληρώσει, έχει υποχρεώσεις. Όταν του λέτε ότι θα τα πάρει τότε και τα παίρνει μετά από 3 μήνες, του διευρύνεις το χρέος, του διευρύνεις τα προβλήματα, άρα και αυτό που κάνατε έχει αποτύχει.

Εδώ χρειάζεται και διαφάνεια και σχέδιο και σοβαρότητα.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς και εδώ προτείναμε λύση, πέρα από τον ΕΛΓΑ όπου έχετε κάνει και εκεί ένα έγκλημα, που δεν αλλάζετε και δεν εκσυγχρονίζετε τον κανονισμό για τις αποζημιώσεις σε φυσικές καταστροφές.

Και εδώ, όμως, εμείς στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε μία λύση. Τι προτείναμε;

Προτείναμε τη δημιουργία μίας ψηφιακής αγροτικής πύλης μίας στάσης. Να ξεμπλοκαριστεί το σύστημα με διαφάνεια. Ο αγρότης να υποβάλλει μια φορά τα στοιχεία του σε ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο. Και από εκεί και πέρα τη διασταύρωση μεταξύ ΟΣΔΕ-ΑΑΔΕ-ΕΛΓΑ-ΕΦΚΑ-Κτηματολογίου και λοιπών μητρώων να αποτελεί ευθύνη της διοίκησης.

Γιατί δεν το κάνατε αυτό το απλό πράγμα; Απλά πράγματα.

Γιατί δεν πάτε στον ΕΛΓΑ και να πείτε «αυτά αποζημιώνουμε και τα αποζημιώνουμε τόσο» για να σταματήσει η ομηρία από την κλιματική κρίση και τις αδυναμίες του σημερινού κανονισμού του ΕΛΓΑ; Γιατί;

Και φτάνω και στο άρθρο 74.

Τι μας λέτε; Ότι είμαστε υπερβολικοί. Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις; Σας είδα να αντιδράτε, να εξεγείρεστε. Γιατί φέρατε βελτιώσεις, αν η αντιπολίτευση είναι υπερβολική;

Εμείς, λοιπόν, λέμε κάτι απλό. Οι τίμιοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε, όταν τα δίνατε στους πονηρούς. Και συγχρόνως η ρύθμιση αυτή να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από κανέναν από τους εμπλεκόμενους του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν για να πέσουν στα μαλακά.

Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέμε. Να το κάνετε, λοιπόν. Διότι, κάποιοι στο υπουργείο έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γρήγοροι από εσάς στον τρόπο που σχεδιάζουν για να καλύψουν τις ευθύνες των δικών τους παιδιών.

Έχω, λοιπόν, καλή θέληση απέναντί σας.

Και πάμε και στους κτηνοτρόφους.

Εκεί τα πήγατε καλύτερα; Είδαμε να μιλάτε για το θέμα της Λέσβου.

Πρώτη φορά έχουμε ζωονόσους στην Ελλάδα; Γιατί, κύριε Υπουργέ, υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη εξάπλωση του φαινομένου; Ποιος φταίει; Μήπως οι ελεγκτικοί σας μηχανισμοί, η έλλειψη κτηνιάτρων, η έλλειψη σχεδίων τοπικής διαχείρισης;

Πώς εξαπλώθηκε ο αφθώδης πυρετός στη μισή Ελλάδα; Πρώτη φορά στα χρονικά είχαμε αφθώδη πυρετό;

Γιατί φτάσαμε να έχουμε σφαγιάσει 600.000 ζώα και συγχρόνως να μην έχουμε κέντρα αναπαραγωγής για να στηρίξουμε την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου με δικές μας φυλές;

Θα αντέξει, νομίζετε, ο παραγωγός και ο κτηνοτρόφος με αυτήν την κατάσταση; Στην καταστροφή οδηγούνται και αυτοί.

Ποιες είναι οι λύσεις; Τα σύγχρονα εργαστήρια που δεν κάνετε; Οι κινητές μονάδες, οι κτηνιατρικές; Ποιες είναι οι λύσεις; Υπάρχει ενιαία, αξιόπιστη βάση δεδομένων για το ζωικό κεφάλαιο; Ποιες είναι οι λύσεις;

Λύσεις είναι τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται, πριν δημιουργήσουν πολύ μεγάλες παρενέργειες στην παραγωγή και στην περιφέρεια.

Και όχι να έρχεστε μετά και να λέτε «σφάξε το κοπάδι σου», να λέτε ότι «περίμενε να δούμε πώς θα γίνει η αντικατάσταση», «περίμενε να δούμε πώς θα αποζημιωθείς». Δημιουργείς ένα κράτος που προλαμβάνει. Εκεί αποτύχατε παταγωδώς, γιατί στόχος σας δεν ήταν το κράτος που προλαμβάνει, αλλά το πελατειακό κράτος. Το κράτος-λάφυρο, στο οποίο πρωταγωνίστησαν οι προκάτοχοί σας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ή τα πήγατε καλύτερα στην αλιεία;

Πραγματικά, δεν υπάρχει ένας τομέας που δεν είναι εκτεθειμένο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με τον λαγοκέφαλο, που πήρατε μέτρα ενώ έχουν καταστραφεί, κυρίως σε νησιά της Δωδεκανήσου και στην Ανατολική Κρήτη, εκατοντάδες αλιείς της παράκτιας αλιείας; Οι μικρότεροι, που αυτούς πρέπει να στηρίξουμε;

Γιατί παραγωγή δεν είναι μόνο η ηπειρωτική Ελλάδα, είναι και τα νησιά μας. Και εκεί αποτύχατε.

Γι’ αυτό, λοιπόν, όταν μιλάτε για τα θέματα του Υπουργείου σας, να κάνετε και μία σύγκριση, βάσει της ευρωπαϊκής σας εμπειρίας. Τι έχουν πετύχει οι άλλοι και τι συμβαίνει εδώ. Με τι οράματα σχεδίασαν τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμού, πετυχαίνοντας την εξωστρέφεια, την ανθεκτικότητα και την ενίσχυση της οικονομίας και της περιφέρειας και την κατάντια που οδήγησε τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια με πακτωλό ευρωπαϊκών χρημάτων.

Ένα στοιχείο είναι αποκαλυπτικό. Είναι οι νέοι αγρότες, που οι αιτήσεις από 17.500 το 2021 έφτασαν στις 6.800 το 2024. Πώς το δικαιολογείτε; Πώς δικαιολογείτε ότι οι νέοι αφήνουν τη γη και ψάχνουν άλλα επαγγέλματα στα αστικά κέντρα;

Η διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας στον πρωτογενή τομέα, είναι πως αυτά που λέμε δεν είναι μόνο μια οικονομική επιλογή. Είναι μια επιλογή πατριωτική.

Γιατί, χωρίς τον πρωτογενή τομέα, η Ελλάδα δεν θα σταθεί ποτέ όρθια λόγω της γεωγραφίας της. Θα καταρρεύσει και οικονομικά και δημογραφικά.

Γιατί, χωρίς πρωτογενή τομέα, θα ερημώσει όλη η ελληνική ύπαιθρος. Και έχετε μεγάλη ευθύνη για τις στρεβλώσεις των τελευταίων ετών.

Κλείνω πολύ σύντομα με το θέμα των καυσίμων. Είναι θέμα που αφορά κάθε νοικοκυριό.

Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη Πέμπτη να λέει στη συνέντευξή του ότι έρχεται η απάντηση από την κυβέρνηση. Ακόμα περιμένουμε. Ποια είναι η απάντηση;

Απάντηση είναι αυτά που έχετε κάνει σε άλλους τομείς των ολιγοπωλίων;

Απάντηση είναι οι συμφωνίες κυρίων, όπως κάνετε με τα σούπερ μάρκετ;

Απάντηση είναι αυτό που κάνετε με τις τράπεζες, που, αντί να τα πάρετε φορολογικά, τους εμφανίζετε ως μεγάλους ευεργέτες του έθνους με τα λεφτά του κοσμάκη;

Θεσμικές λύσεις. Εμείς προτείναμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολόκληρη παλέτα θεσμικών παρεμβάσεων για τα ολιγοπώλια και την ακρίβεια.

Και φτάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ελάτε τώρα! Είναι επιχειρήματα ότι κοστίζει 4 δισ. η μείωσή του; 4 δισ. κοστίζει η κατάργησή του.

Είναι δυνατό να λέτε ότι τα μέτρα που προτείνουμε κοστίζουν 4 δισ.; Εμείς λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να αποκλιμακωθεί το κόστος και να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν, όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη.

Τι ποσό θα αξιοποιήσετε; Αξιοποιήστε το ποσό που δίνει ο δημοσιονομικός χώρος. Αλλά σωστά, θεσμικά.

Γιατί δεν μπορεί να λέτε ότι αυτό είναι λαϊκισμός, όταν είμαστε πολύ πάνω από το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όταν είμαστε πάνω από το μέσο όρο του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και όταν θα μειωθούν και τα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, διότι θα μειωθεί η κατανάλωση.

Δεν αντέχουν οι οικογένειες. Δεν το βλέπετε γύρω σας;

Άρα, άμεσα μέτρα και θεσμικές παρεμβάσεις».

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