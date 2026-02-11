Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ): Έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτουν χιλιάδες επιδοτήσεις σε «φανταστικούς» κτηνοτρόφους

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο κατανομής των αγροτικών επιδοτήσεων φέρνει στο προσκήνιο ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, μετά από την αποκάλυψη εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ που δείχνει ότι 29.000 δικαιούχοι έλαβαν δικαιώματα και επιδοτήσεις χωρίς να έχουν παραδώσει γάλα ή κρέας.

Ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης παρουσίασε το έγγραφο κατά τη διάρκεια δημόσιας τοποθέτησής του, καταγγέλλοντας ότι, παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εξυγίανση του συστήματος και κατάργηση της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», στην πράξη «νομιμοποιείται το ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο».

Ο κ. Κόκκαλης τόνισε ότι η ουσιαστική δραστηριότητα των δικαιούχων δεν μπορεί να περιορίζεται σε αναπαραγωγή, καθώς αυτή εφαρμόζεται μόνο από περιορισμένο αριθμό μονάδων στη χώρα. «Αν ήταν 29.000 οι μονάδες αναπαραγωγής, θα ήμασταν Νέα Ζηλανδία», σχολίασε.

Επιδοτήσεις με μοναδικό κριτήριο τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε 7.000 περιπτώσεις επιδότησης βοσκοτόπου με μοναδικό στοιχείο την προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ζωοτροφών. Στην Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία πληρωμών, εμφανίζονται 29.000 ΑΦΜ δικαιούχων, ενώ οι πραγματικοί αιγοπροβατοτρόφοι δεν ξεπερνούν τους 25.000.

Απαιτείται πλήρης έλεγχος και διαφάνεια

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τα στοιχεία «ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας» της κυβερνητικής πολιτικής και κάλεσε σε πλήρη διερεύνηση των κριτηρίων και των ελέγχων που εφαρμόστηκαν.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κόκκαλης ανέφερε: «Τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύουν ότι χιλιάδες επιδοτήσεις χορηγήθηκαν χωρίς πραγματική παραγωγή. Οι πραγματικοί παραγωγοί ζημιώνονται και η αξιοπιστία των ενισχύσεων πλήττεται. Η κυβέρνηση των “αρίστων” του κ. Μητσοτάκη μοιράζει χρήμα σε ημετέρους, αμελώντας τη διαφάνεια. Απαιτείται άμεσος και πλήρης έλεγχος σε κάθε στάδιο χορήγησης των επιδοτήσεων».