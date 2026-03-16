Τυχεροπούλου στη δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Η απάτη ήταν τόσο εκτεταμένη που δεν μπορούσε να μη γίνει αντιληπτή

«Το 2020 η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τόσο εκτεταμένη, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει», δήλωσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου κατά τη διάρκεια της δίκης για την υπόθεση του Οργανισμού.

Η μάρτυρας κατηγορίας μετέφερε στο δικαστήριο εικόνα που καταδεικνύει το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καταθέτοντας εναντίον δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, αδικήματα που σχετίζονται με φάκελο που είχε παραδώσει η ίδια για ελέγχους και ουδέποτε διαβιβάστηκε στη δικαιοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύπτεται ότι σχεδόν όλοι γνώριζαν τι συνέβαινε στον Οργανισμό, αλλά ελάχιστοι προχωρούσαν στους ελέγχους λόγω ασφυκτικών πιέσεων και απειλών.

Σύμφωνα με την κατάθεση της Τυχεροπούλου, συνάδελφος της, ελεγκτής στην Κρήτη, μόλις εντόπισε κενά σε φακέλους και τα ενημέρωσε αρμοδίως, δέχθηκε απειλές και μετακινήθηκε από τη θέση του, εξαφανίζοντας το όνομά του από το οργανόγραμμα και τη λίστα υπαλλήλων στον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ που υπάγεται πλέον στην ΑΑΔΕ.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι ο συνάδελφος απειλήθηκε προσωπικά, αναγκάστηκε να ζει προσωρινά σε υπόγειο και να απομακρύνει την οικογένειά του για λόγους ασφαλείας, ενώ βρήκε σκασμένα τα λάστιχα του αυτοκινήτου του. Τελικά του επιβλήθηκε και στέρηση μισθού για «ανάρμοστη συμπεριφορά», επειδή είχε ενημερώσει τους συναδέλφους για τα όσα συνέβησαν στον Οργανισμό.

Η ίδια η Τυχεροπούλου κατέθεσε ότι, ως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου, είχε ενημερώσει γραπτώς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Λευτέρης Αυγενακης και Γιώργος Γεωργαντάς για όλα τα προβλήματα, ακόμη και λίγο πριν από την καθαίρεσή της το 2024. «Έκανα έγγραφο για όλα», σημείωσε απαντώντας στις ερωτήσεις της προέδρου του δικαστηρίου.

Η δίκη συνεχίζεται, ενώ για την Τετάρτη το πρωί έχει προγραμματιστεί η κατάθεση του πρώην διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα.