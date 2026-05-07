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Την Παρασκευή (8/5) οι επίσημες ανακοινώσεις της Ryanair για τη βάση στo «Μακεδονία» – Το επικρατέστερο σενάριο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20:26 - 07 Μάι 2026

Την Παρασκευή (8/5) οι επίσημες ανακοινώσεις της Ryanair για τη βάση στo «Μακεδονία» – Το επικρατέστερο σενάριο

Reporter.gr Newsroom
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Την Παρασκευή (8/5), αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της Ryanair για το μέλλον της βάσης της στη Θεσσαλονίκη έπειτα από ημέρες έντονων διεργασιών και σεναρίων γύρω από την παρουσία της ιρλανδικής low cost αεροπορικής στην πόλη.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα, παρουσία ανώτατων στελεχών της εταιρείας, τα οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις της Ryanair για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας της βάσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο θέλει την εταιρεία να αποχωρεί από τη βάση κατά τη χειμερινή περίοδο, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της τους θερινούς μήνες.

Αβεβαιότητα επικρατεί και για τους περίπου 110 εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται λύσεις όπως μεταθέσεις σε άλλες βάσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ακόμη και χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στο πτητικό έργο της εταιρείας από και προς τη Θεσσαλονίκη. Οι προορισμοί που σήμερα ανέρχονται σε 33 εκτιμάται ότι θα περιοριστούν στους 13, σε περίπτωση αποχώρησης της βάσης.

Το ενδεχόμενο αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία στον τουριστικό και επιχειρηματικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης να συμμετέχει ενεργά στις διαβουλεύσεις για την επόμενη ημέρα και την κάλυψη του πιθανού κενού από άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι η Fraport, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο «Μακεδονία», φέρεται να ζήτησε αύξηση κατά 15% στο κόστος λειτουργίας της βάσης, κάτι που η Ryanair δεν αποδέχεται. Την ίδια στιγμή, στελέχη της εταιρείας έχουν αναφερθεί και στο αυξημένο λειτουργικό κόστος που αντιμετωπίζει η αεροπορική, κάνοντας λόγο για επιβάρυνση ύψους 40 εκατ. ευρώ στα καύσιμα, στον απόηχο της αστάθειας και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dicl17ib6c61?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 23:20
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