Citi για ΟΠΑΠ: Θετικές εκτιμήσεις και τιμή-στόχος στα 20 ευρώ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:49 - 04 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Θετική αύξηση του GGR κατά περίπου +1,7% σε ετήσια βάση εκτιμά η Citi πως θα παρουσιάσει ο ΟΠΑΠ στο γ’ τρίμηνο, υποστηριζόμενη από ένα άλλο ρεκόρ τζάκποτ στο Τζόκερ (28,8 εκατ. ευρώ, τα προηγούμενα ρεκόρ ήταν τον Ιανουάριο του 2025 και τον Σεπτέμβριο του 2024), με αυτή τη σειρά τζάκποτ να αποφέρει 54 εκατ. ευρώ, προμηνύοντας καλά επίπεδα για τις επίγειες πωλήσεις.  

Πιο αναλυτικά, η επενδυτική τράπεζα διατηρεί τη σύσταση «ουδέτερη» και την τιμή-στόχο στα 20 ευρώ ανά μετοχή, προβλέποντας συνολική αναμενόμενη απόδοση 20,8%, στην οποία περιλαμβάνεται και μερισματική απόδοση 7,6%.

Η Citi υπογραμμίζει πως η φετινή χρονιά συγκρίνεται με ένα εξαιρετικά ισχυρό τρίτο τρίμηνο του 2024, όταν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών είχαν εκτοξευθεί χάρη στο Euro 2024 και στη σειρά τζακ-ποτ του Τζόκερ.

Όσο για το online τμήμα, αυτό εμφανίζει πιο μετριοπαθή εικόνα, καθώς το περσινό καλοκαίρι αποτέλεσε κορύφωση για το διαδικτυακό στοίχημα και τα παιχνίδια καζίνο. Η Citi εκτιμά ήπια πτώση στους ηλεκτρονικούς τζίρους, χωρίς όμως σημαντική επίπτωση στο συνολικό αποτέλεσμα.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, η τράπεζα προβλέπει περιθώριο EBITDA περίπου 35,6%, ελαφρώς βελτιωμένο έναντι του πρώτου εξαμήνου, αλλά χαμηλότερο από το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η μείωση αποδίδεται στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών και των επενδύσεων μάρκετινγκ, καθώς ο ΟΠΑΠ προετοιμάζεται για τη νέα του εποχή υπό το σήμα της Allwyn.

Οι εκτιμήσεις της Citi για το 2025 παραμένουν αμετάβλητες, προβλέποντας αύξηση εσόδων 4% και λειτουργικό περιθώριο κοντά στο 35%. Το ενδιαφέρον των επενδυτών, σύμφωνα με τον οίκο, επικεντρώνεται πλέον στη μετονομασία και στην πλήρη ενσωμάτωση της συμφωνίας με την Allwyn, που θα καθορίσει τη νέα στρατηγική ταυτότητα του ομίλου στην ελληνική αγορά ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών.

Η αποτίμηση της Citi βασίζεται σε συνδυασμό προεξόφλησης ταμειακών ροών και δείκτη EV/EBITDA, με την τράπεζα να θεωρεί δίκαιη αποτίμηση στις 9 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη του 2025, έναντι μέσου όρου δεκαετίας 8 φορές. Η Citi επισημαίνει ότι η μετοχή αντικατοπτρίζει σταθερή κερδοφορία, ελκυστικά μερίσματα και περιορισμένους κινδύνους, αλλά χωρίς σημαντικούς βραχυπρόθεσμους καταλύτες για άμεση άνοδο.

Συνολικά, η Citi βλέπει τον ΟΠΑΠ να παραμένει ένα ανθεκτικό και σταθερό χαρτί της ελληνικής αγοράς, με ισχυρή ταμειακή βάση και συνεπή μερισματική πολιτική, αν και θεωρεί ότι προς το παρόν λείπουν οι παράγοντες που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την πορεία της μετοχής στο άμεσο μέλλον.

