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ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2732-2726 μονάδες
Αναλύσεις
10:27 - 01 Οκτ 2026

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2732-2726 μονάδες

Reporter.gr Newsroom

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Άνοδο κατά 1,05% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2738,35 μονάδες (υψηλό 17 ετών, 6ος συνεχόμενος ανοδικός μήνας, +2,28% ο ΓΔ & +6,8% οι τράπεζες).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 638,6 εκ. ευρώ. Η διάθεση για καλλωπισμό των αποτιμήσεων στην τελευταία συνεδρίαση του 9μηνου ήταν φανερή από το ξεκίνημα με αποτέλεσμα οι αγοραστές να αναλάβουν άμεσα την υπεροπλία και να οδηγήσουν ήδη από τις 11.30πμ το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2745 μονάδων.

Με οδηγό την Πειραιώς, το ΔΑΑ, τη ΜΟΗ, τη Helleniq Energy και τον ΟΤΕ. Πέτυχε δε ως τις δημοπρασίες να διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,436% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν, ενώ στις ΗΠΑ το ΑΕΠ έτρεχε στο 2ο τρίμηνο με 2,2% και ο δείκτης PCE (προσωπικών καταναλωτικών δαπανών) με 3,4% τον Αύγουστο.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,27%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+2,52%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε το ΔΑΑ (+6,23%), η Credia (+3,06%), η Optima (+2,64%), η ΕΕΕ (+1,78%), η ΜΟΗ (+1,68%), η Helleniq Energy (+3,62%), η Lamda (+3,34%), o OTE (+1,19%) αλλά και ο ΟΛΠ (+4,06%) με το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+3,55%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο Aktor (-1,43), ο Τιτάν (- 0,81%) και η Mevaco (-18,96%). Με νέο πολυετές ρεκόρ για τον Γ.Δ. ενδοσυνεδριακά στις 2745 μονάδες ξεκινάει ο Οκτώβριος. Το αμέσως προηγούμενο 2732-2726 αποτελεί πλέον την πλησιέστερη στήριξη.

Επιχειρηματικά νέα

ΕΛΧΑ: η NBG Securities ανεβάζει σημαντικά τον πήχη για τη μετοχή, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα €5,10 από €3,20 προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση Outperform.

ΟΛΠ: Ξεκινά κάλυψη της μετοχής η Euroxx με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο €67 ανά μετοχή, που αντανακλά περιθώριο ανόδου 43%. Με έκπτωση 20% έναντι των ομοειδών εταιρειών.

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,9% των τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Αύγουστο. Άνοδος 6,6% στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο στο λιανεμπόριο. Μειώθηκε στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο. Κατατέθηκαν τρεις προσφορές για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια: ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και τα σχήματα ΓΕΚ Τέρνα/GMR και Fraport/Κοπελούζος εκδήλωσαν επίσημο ενδιαφέρον.

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση €155 εκατ. για αποθήκες στη Μαγούλα. Αφορά τη μελέτη και κατασκευή νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε., διάρκειας 40 μήνες.

Αποτελέσματα 6μηνου, Space Helllas: ΚΕ €77,9 εκ. +8,2%, Κέρδη €1,7 εκ +13,4%. Βογιατζόγλου: €22,5 εκ. +24,8%, Κέρδη €0,5 εκ. Κορδέλλος: €24,7 εκ. +5%, Κέρδη €161 χιλ. Attica Group: €329,8 εκ. +1%, Ζημιά €13,5 εκ. Prodea: ΚΕ €75,2 εκ. (112,4 εκ), EBIDTA €49,9 εκ. (31εκ.). Unibios: ΚΕ €7,7 εκ. +20%, Ζημιά €120 χιλ.

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