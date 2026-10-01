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Χρηματιστήριο: Απότομη διακοπή στο... πάρτι με ισχυρό profit taking
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12:13 - 01 Οκτ 2026

Χρηματιστήριο: Απότομη διακοπή στο... πάρτι με ισχυρό profit taking

Reporter.gr Newsroom

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Ο Σεπτέμβριος έκλεισε με ισχυρή άνοδο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά ο Οκτώβριος ξεκίνησε στο ακριβώς αντίθετο κλίμα.

Μετά το 4Χ4 θετικών συνεδριάσεων και τα νέα ρεκόρ 17ετίας, ο ΓΔ στο Euronext Athens διορθώνει απότομα.

Στις 12.00 το μεσημερι ο ΓΔ χάνει -2% και διαπραγματεύεται στις 2.683 μονάδες.

Οι τράπεζες αποτελούν για ακόμα συνεδρίαση το βαρόμετρο και ηγούνται των απωλειών, μετά την επίτευξη πολυετών ρεκόρ από τις περισσότερες μετοχές του κλάδου.

ΕΤΕ -4,1%, ΠΕΙΡ -3,5%, ΑΛΦΑ -2,8% και ΕΥΡΩΒ -2,7% είναι υπό μεγάλη πίεση για κατοχύρωση κερδών. Συνολικά, όμως, η εικόνα δύσκολη με τις μετοχές να πιέζονται από τις αυξήσεις ομολόγων.

LIVE οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Σημεία παρακολούθησης

ΑΔΜΗΕ: Έκλεισε στα €4,42 (+2,20%). Η περιοχή €4,45–4,50 αποτελεί το βασικό τεχνικό σημείο παρακολούθησης, με καθαρή υπέρβασή της να βελτιώνει την εικόνα μετά την πολύμηνη συσσώρευση. Θεμελιωδώς, το ενδιαφέρον παραμένει στην ανάπτυξη της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης και στην εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος.

• ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Η NBG Securities αύξησε την τιμή-στόχο στα €5,10 από €3,20, διατηρώντας Outperform. Η νέα αποτίμηση ενσωματώνει τις προοπτικές του επενδυτικού προγράμματος έως το 2030, με συνολικό capex άνω των €850 εκατ. Η μετοχή έκλεισε στα €3,76, με πρώτο τεχνικό ζητούμενο την επαναφορά πάνω από τα €3,83–3,85.

HELLENiQ ENERGY: Έκλεισε σε νέο υψηλό 52 εβδομάδων στα €18,63 (+3,62%). Μετά τη χθεσινή επιτάχυνση, ζητούμενο είναι η διατήρηση της περιοχής €18,50–18,60, με τη διύλιση και την αυξανόμενη συνεισφορά της Enerwave να παραμένουν οι βασικοί θεμελιώδεις άξονες.

ΕΚΤΕΡ: Η νέα σύμβαση €155 εκατ. για την επέκταση των εγκαταστάσεων της ΠΑΕΓΑΕ ανεβάζει το ανεκτέλεστο στα €412,1 εκατ. Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η μετατροπή του σημαντικά αυξημένου backlog σε κερδοφορία και η εξέλιξη των περιθωρίων κατά την εκτέλεση των νέων έργων.

• Capital Maritime Finance: Η σχεδιαζόμενη εισαγωγή στο Euronext Athens στοχεύει σε άντληση έως €200 εκατ. Ο στόλος θα αριθμεί 36 containerships σε πλήρη παράδοση, με περίπου $3,9 δισ. συμβασιοποιημένα έσοδα και μέση υπολειπόμενη διάρκεια ναυλώσεων 9,5 έτη. Κρίσιμο σημείο πλέον οι όροι και η αποτίμηση της δημόσιας προσφοράς.

Διεθνές περιβάλλον: Η Wall Street έκλεισε μεικτά. Ο core PCE διαμορφώθηκε στο 3,0% σε ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,2%, χαμηλότερα των εκτιμήσεων. Το ΑΕΠ β΄ τριμήνου αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 2,2%. Στην Κίνα, ο επίσημος μεταποιητικός PMI διαμορφώθηκε στις 50,1 μονάδες, ενώ ο RatingDog PMI ενισχύθηκε στις 52,1. Οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παραμένουν αντίβαρο για τις αποτιμήσεις. Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στον αμερικανικό ISM Manufacturing PMI

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