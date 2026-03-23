«Μπαμπάδες με ρούμι», γέλιο και backstage αποκαλύψεις – Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ κάνει στους συμπρωταγωνιστές της την πιο γλυκά …επικίνδυνη ερώτηση

Οι «Μπαμπάδες με ρούμι» ήταν το κύριο…πιάτο και στη βραδιά φίλων που διοργάνωσαν η Allwyn και τα Αθηναϊκά Θέατρα, στο φουαγιέ του Θεάτρου Αλίκη, την Τετάρτη 18 Μαρτίου.
Δείτε το βίντεο από όσα έγιναν στα καμαρίνια και το φουαγιέ του Θεάτρου Αλίκη:
Η παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», στο Θέατρο Αλίκη, συνεχίζεται με απίστευτη φόρα για 4η χρονιά. Πρόκειται για μια αιχμηρή σάτιρα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία παραμένει σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ: έξι χαρακτήρες, μια κληρονομιά από… ΤΖΟΚΕΡ, υπέροχοι μπαμπάδες με ρούμι και ένα «γλυκό» σχέδιο αλληλοεξόντωσης.
Πρωταγωνιστές της παράστασης είναι οι Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Σοφία Βογιατζάκη, Αντιγόνη Νάκα και Κωνσταντίνα Μιχαήλ.
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