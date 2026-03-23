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«Μπαμπάδες με ρούμι», γέλιο και backstage αποκαλύψεις – Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ κάνει στους συμπρωταγωνιστές της την πιο γλυκά …επικίνδυνη ερώτηση
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14:22 - 23 Μαρ 2026

«Μπαμπάδες με ρούμι», γέλιο και backstage αποκαλύψεις – Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ κάνει στους συμπρωταγωνιστές της την πιο γλυκά …επικίνδυνη ερώτηση

Reporter.gr Newsroom
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Μια αυθεντική και χαλαρή backstage στιγμή, γεμάτη γέλιο, εξομολογήσεις και θεατρική ενέργεια μοιράζεται μαζί μας η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, μέσα από τα καμαρίνια του θεάτρου Αλίκη. Κρατώντας μια πιατέλα «Μπαμπάδες με ρούμι», η πρωταγωνίστρια της ομώνυμης θρυλικής κωμωδίας των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, υποδέχεται την κάμερα της Allwyn, χορηγού των Αθηναϊκών Θεάτρων, στα παρασκήνια και θέτει στους συμπρωταγωνιστές της τις πιο… γλυκά «επικίνδυνες» ερωτήσεις: ποιον θα κερνούσαν έναν μπαμπά με ρούμι; Ποιο είναι το τελετουργικό τους πριν ανέβουν στη σκηνή; Οι απαντήσεις τους είναι αποκαλυπτικές!

Οι «Μπαμπάδες με ρούμι» ήταν το κύριο…πιάτο και στη βραδιά φίλων που διοργάνωσαν η Allwyn και τα Αθηναϊκά Θέατρα, στο φουαγιέ του Θεάτρου Αλίκη, την Τετάρτη 18 Μαρτίου.

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Δείτε το βίντεο από όσα έγιναν στα καμαρίνια και το φουαγιέ του Θεάτρου Αλίκη:

Η παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», στο Θέατρο Αλίκη, συνεχίζεται με απίστευτη φόρα για 4η χρονιά. Πρόκειται για μια αιχμηρή σάτιρα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία παραμένει σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ: έξι χαρακτήρες, μια κληρονομιά από… ΤΖΟΚΕΡ, υπέροχοι μπαμπάδες με ρούμι και ένα «γλυκό» σχέδιο αλληλοεξόντωσης.

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Πρωταγωνιστές της παράστασης είναι οι Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βίκυ Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Σοφία Βογιατζάκη, Αντιγόνη Νάκα και Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 14:33
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