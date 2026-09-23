ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ίσαλος γραμμή»: Η τέχνη συναντά τη λίμνη Παμβώτιδα στα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:56 - 23 Σεπ 2026

«Ίσαλος γραμμή»: Η τέχνη συναντά τη λίμνη Παμβώτιδα στα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εδώ και 20 χρόνια, η καρδιά του Ioannina Lake Run χτυπά στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, εμπνέοντας χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες.

Μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ιστορίες, που ξεπερνά τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος και αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της πόλης.

Η Allwyn Hellas, Μεγάλος Χορηγός του Ioannina Lake Run 2026, ανέδειξε αυτή την εμβληματική διαδρομή μέσα από την εικαστική έκθεση «Ίσαλος γραμμή».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν 20 επιλεγμένα έργα τέχνης, δημιουργίες φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών, που αποτυπώνουν τη σχέση της λίμνης Παμβώτιδας με τα 20 χρόνια ιστορίας του Ioannina Lake Run.

Έργα τέχνης εμπνευσμένα από τους δρομείς που αγωνίζονται με στόχο να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, τα όρια τους, τη δική τους Ίσαλο γραμμή.

Η εικαστική έκθεση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την πόλη των Ιωαννίνων, προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες στα εγκαίνια, στην γκαλερί «Τεχνοχώρος», όπου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τις δημιουργίες των νέων καλλιτεχνών.

Δείτε το βίντεο της Allwyn Hellas:

{https://www.youtube.com/shorts/icltZ3Q3j88}

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

2_a75fec3fec243436.jpg

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Ίσαλος Γραμμή» που παρουσίασε η Allwyn Hellas στο Ioannina Lake Run 2026

5_e7b7e49b96748c93.jpg

Κάποια από τα έργα τέχνης που φιλοξενήθηκαν στην γκαλερί «Τεχνοχώρος» των Ιωαννίνων

8_d922bc3bd0fbdf46.jpg

Οι δημιουργοί των εικαστικών έργων

10_a7b94bc052b93bcf.jpg

Η ομάδα της Allwyn Hellas με τους Ηλία Σπυριούνη, διευθυντή του Ioannina Lake Run και Γρηγόρη Σπυριούνη, marketing manager του Ioannina Lake Run.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θες να ζήσεις από κοντά την απόλυτη McLaren Racing εμπειρία; Το Fanzone της Allwyn θα έχει ελεύθερη είσοδο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Θες να ζήσεις από κοντά την απόλυτη McLaren Racing εμπειρία; Το Fanzone της Allwyn θα έχει ελεύθερη είσοδο

Αποκλειστική συνέντευξη του Μπάνε Πρέλεβιτς στο Off The Record του PS Blog
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αποκλειστική συνέντευξη του Μπάνε Πρέλεβιτς στο Off The Record του PS Blog

Ίζακ Μπόνγκα: Το υψηλό επίπεδο της EuroLeague, η αμυντική φιλοσοφία και η επιθυμία του για το 8ο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ίζακ Μπόνγκα: Το υψηλό επίπεδο της EuroLeague, η αμυντική φιλοσοφία και η επιθυμία του για το 8ο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού

Ο Απόστολος Χρήστου στο Allwyn Game Time ρίχνει στην πισίνα τους Μπολτ, Τεντόγλου και Πετρούνια
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Απόστολος Χρήστου στο Allwyn Game Time ρίχνει στην πισίνα τους Μπολτ, Τεντόγλου και Πετρούνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
23/09/2026 - 19:14

MedCruise: Στο μικροσκόπιο ο πραγματικός οικονομικός αντίκτυπος της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
23/09/2026 - 19:06

Προειδοποίηση Σάντσεθ: Μια μικρή ομάδα «τεχνο-ολιγαρχών» αποκτά επικίνδυνο έλεγχο πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:49

Καλαμάτα: Σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Αυτοδιοίκηση
23/09/2026 - 18:46

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της Αθήνας για τις ζημιές στην Κυψέλη - Το μήνυμα Δούκα στην Ελληνικό Μετρό

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 18:29

ΛΑΝΑΚΑΜ: Άνοδος 3,4% στον τζίρο και 84% στο EBITDA το πρώτο εξάμηνο

Πολιτική
23/09/2026 - 18:25

Ασφάλεια τρένων στην Ελλάδα: Τι κατέγραψε η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου - Ποιες ανησυχίες εκφράζονται

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:18

Ιράν: Απειλεί με αντίποινα γειτονικές χώρες εφόσον συνεργαστούν με τις ΗΠΑ στον περιορισμό των αεροπορικών πτήσεων

Ειδήσεις
23/09/2026 - 18:03

Ρούμπιο για Ιράν: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/09/2026 - 18:00

AS Company: Αύξηση 27,9% στα EBITDA και 4,2% στον τζίρο το α’ εξάμηνο

Σχόλια Αγοράς
23/09/2026 - 17:57

Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα απωλειών με τις τράπεζες στο «κόκκινο» - Αντιστάθηκαν διυλιστήρια, Metlen

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:47

Η απάντηση του Πεζεσκιάν στον Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ - Τι είπε για τα πυρηνικά

Οικονομία
23/09/2026 - 17:44

Πιερρακάκης: Η πρότασή του για «Ευρωπαϊκή Ενωση Φάσματος» με στόχο την άντληση έως €15 δισ.

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:29

Σφοδρή αντίδραση Ισραήλ στον Μακρόν: Η αναφορά στη Χαμάς που προκάλεσε αντιδράσεις

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:25

Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο - Τουλάχιστον 2 νεκροί και 24 τραυματίες

Ειδήσεις
23/09/2026 - 17:11

Γάζα: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις

Ναυτιλία
23/09/2026 - 17:03

Κικίλιας: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ σε ναυτιλία, οικονομία και περιφερειακή ασφάλεια

ΜΕΤΑΛΛΑ
23/09/2026 - 16:52

Ελληνικός Χρυσός και Eduact διευρύνουν τη συνεργασία τους για τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 16:49

Κληρονομιές: Με μία αίτηση η εικόνα για ακίνητα, καταθέσεις και χρέη του θανόντος

Χρηματιστήρια
23/09/2026 - 16:48

«Πιέσεις» στη Wall Street καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ενισχύονται

Επιχειρήσεις
23/09/2026 - 16:47

Ryanair: «Ψαλίδι» στις χειμερινές πτήσεις λόγω κόστους καυσίμων

Οικονομία
23/09/2026 - 16:35

Παπαθανάσης: Κοστολογημένα τα μέτρα της κυβέρνησης – Τι είπε για καύσιμα, ρήτρα διαφυγής, «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Πολιτική
23/09/2026 - 16:29

ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: «Φτάνει πια» - Να αναγνωριστεί συνταγματικά η προστασία από την έμφυλη βία

Πολιτική
23/09/2026 - 16:18

Χατζηδάκης: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η Δυτική Μακεδονία - Δεν δίνουμε υποσχέσεις, μιλάμε με έργα

Οικονομία
23/09/2026 - 16:12

Μαρκόπουλος: Νέα φορολογική ατζέντα και παραγωγικότητα στο επίκεντρο της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
23/09/2026 - 16:12

ΗΠΑ: Το δημόσιο χρέος εκτοξεύεται, αλλά ο Τραμπ σβήνει παλιά του χρέη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 16:11

Bloomberg: Οι προκλήσεις της ΕΕ στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης του τραπεζικού κλάδου

Ειδήσεις
23/09/2026 - 16:02

Βρετανία: Επανεξετάζει τη συμφωνία για τα Τσάγκος μετά την αντίθεση Τραμπ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/09/2026 - 15:56

«Ίσαλος γραμμή»: Η τέχνη συναντά τη λίμνη Παμβώτιδα στα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run

Πολιτική
23/09/2026 - 15:50

Βουλή: Άρση ασυλίας για Κωνσταντοπούλου – «Όχι» σε Αυγενάκη και Λαζαρίδη

Ειδήσεις
23/09/2026 - 15:49

McDonald's: Νέα αναπτυξιακή στρατηγική με επενδύσεις 8,5 δισ. για αναβάθμιση των εστιατορίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ