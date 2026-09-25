ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ioannina Lake Run 2026: Η δρομική γιορτή που έγινε θεσμός γιόρτασε 20 χρόνια
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:17 - 25 Σεπ 2026

Ioannina Lake Run 2026: Η δρομική γιορτή που έγινε θεσμός γιόρτασε 20 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες κατέκλυσαν τους δρόμους των Ιωαννίνων, το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, για το επετειακό Ioannina Lake Run, το οποίο γιόρτασε τα 20 χρόνια του.

Στην αθλητική γιορτή, που για ακόμα μια χρονιά γέμισε την πόλη με παλμό, συμμετείχαν περισσότεροι από 7.000 δρομείς, οι οποίοι έτρεξαν στις διαδρομές των 5,10 και 30 χιλιομέτρων, έχοντας στο πλευρό τους την Allwyn Hellas, Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης.

Ο Γύρος της Λίμνης των 30 χλμ, μάλιστα, συγκέντρωσε περισσότερους από 3.000 δρομείς, καταγράφοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών.

Πολλές εκπλήξεις από την Allwyn Hellas στο Χωριό των Χορηγών

Μετά το τέλος των διαδρομών, στο Χωριό των Χορηγών στην πλατεία Μαβίλη, η Allwyn Hellas υποδέχθηκε τόσο τους δρομείς όσο και τους επισκέπτες με μια σειρά απολαυστικών δράσεων, που έκαναν την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Όσοι βρέθηκαν στο περίπτερο της Allwyn Hellas είχαν την ευκαιρία να ποζάρουν για τον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik και να παραλάβουν το πορτρέτο τους σε κάδρο.

Παράλληλα, δοκίμασαν τα αντανακλαστικά τους στο “Beat the clock” challenge διεκδικώντας δώρα, ενώ ενημερώθηκαν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι κερδίζοντας αναμνηστικά.

Σταμούλης και Κοκκορού οι νικητές των 30χλμ

Στο αγωνιστικό μέρος, ο πολυνίκης Κωνσταντίνος Σταμούλης έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού και της εφετινής διαδρομής των 30 χλμ., με χρόνο 1:37:04.

Στις γυναίκες, η Αθανασία Κοκκορού τερμάτισε πρώτη με χρόνο 1:50.11 γράφοντας ιστορία στον γύρο της λίμνης, καθώς κατέρριψε το περυσινό ρεκόρ της Ματίνας Νούλα με χρόνο 1:52:39.

Δείτε βίντεο με highlights από τη διοργάνωση:

{https://youtu.be/9fddoGQYTbw}

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

2_b20c55b71a7ff8f7.jpg

Ρεκόρ συμμετοχών στον αγώνα των 30 χλμ του Ioannina Lake Run 2026, με Μεγάλο Χορηγό την Allwyn Hellas

3_d9d99b45a91d32ae.jpg

H Allwyn Hellas υποδέχθηκε τους δρομείς και τους επισκέπτες με μια σειρά απολαυστικών δράσεων, όπως το να παραλάβουν το πορτρέτο τους σε κάδρο από τον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik

7_381c2b007a8c6f25.jpg

Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού

8_da42499da93bc9ee.jpg

Η Αθανασία Κοκκορού τερμάτισε πρώτη στον αγώνα των 30 χλμ

11_beadcea66e33819e.jpg

Η running team της Allwyn Hellas

13_f39fe5dd20643715.jpg

Απονομή μεταλλίων

14_fdcc4eea154b5f85.jpg

Το περίπτερο της Allwyn Hellas στο χωριό των χορηγών, με ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μην εκπλαγείς αν δεις το McLaren MCL40 Showcar στον δρόμο αυτό το Σαββατοκύριακο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Μην εκπλαγείς αν δεις το McLaren MCL40 Showcar στον δρόμο αυτό το Σαββατοκύριακο

Μέσω διαδικτύου έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ ο υπερτυχερός που κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Μέσω διαδικτύου έπαιξε ΤΖΟΚΕΡ ο υπερτυχερός που κέρδισε πάνω από 9,6 εκατ. ευρώ

«Ίσαλος γραμμή»: Η τέχνη συναντά τη λίμνη Παμβώτιδα στα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

«Ίσαλος γραμμή»: Η τέχνη συναντά τη λίμνη Παμβώτιδα στα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run

Θες να ζήσεις από κοντά την απόλυτη McLaren Racing εμπειρία; Το Fanzone της Allwyn θα έχει ελεύθερη είσοδο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Θες να ζήσεις από κοντά την απόλυτη McLaren Racing εμπειρία; Το Fanzone της Allwyn θα έχει ελεύθερη είσοδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 18:11

Eurobank: Παραιτήθηκε ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος από μέλος του ΔΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/09/2026 - 18:09

Eurobank: Παραιτήθηκε ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος από μέλος του ΔΣ

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 18:06

FLEXOPACK: Άνοδος 14,8% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:58

ΗΠΑ: «Μπλόκο» σε OpenAI και Anthropic πριν δώσουν νέα μοντέλα AI στη Βρετανία

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 17:52

ΟΛΘ: Ισχυρές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο – Άνοδος 3,5% στα καθαρά κέρδη

Πολιτική
25/09/2026 - 17:50

ΠΑΣΟΚ: Συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων - Οι ανάγκες των μαθητών στην υπηρεσία των πιστώσεων

Σχόλια Αγοράς
25/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: «Σώθηκε» οριακά η εβδομάδα μετά το τριήμερο πτωτικό σερί

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 17:42

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Άλμα 44,3% στο EBITDA και αύξηση 8,8% του τζίρου στο Α’ εξάμηνο

Πολιτική
25/09/2026 - 17:31

ΠΑΣΟΚ: Εγκληματική καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας - Οι μπαταρίες καθυστερούν, οι πολίτες πληρώνουν

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:27

Η Γερμανία ενέκρινε τη μείωση του φόρου στα καύσιμα με κόστος €2,5 δισ.

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:18

Πάπας Λέων για AI: Να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας στον παράδεισο των μηχανών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/09/2026 - 17:17

Ioannina Lake Run 2026: Η δρομική γιορτή που έγινε θεσμός γιόρτασε 20 χρόνια

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 17:17

Volkswagen: Ανάκληση 4 εκατ. οχημάτων – Η μεγαλύτερη μετά το Dieselgate

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 17:02

Wall Street: Οριακά κέρδη στις μετοχές, νέα άνοδος στις αποδόσεις των Treasuries

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:51

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:46

Ουκρανία: Πόσο αντέχει ακόμη η ευρωπαϊκή στήριξη;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/09/2026 - 16:33

Metlen – Dolomiti Energia: Εγκαινίασαν το μεγάλο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας στην Ιταλία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:30

Τραμπ σε Σι: Απαράδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στο Ιράν

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/09/2026 - 16:28

«Απογειώθηκαν» τα αεροπορικά εισιτήρια τον Αύγουστο – Πρωταθλήτρια η Ελλάδα με +16,3%

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:21

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζητά ο ανακριτής

Πολιτική
25/09/2026 - 16:14

Μητσοτάκης: «Δύσκολος ο χειμώνας» χωρίς ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία - Τι είπε για καύσιμα και Ορμούζ

Πολιτική
25/09/2026 - 16:06

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα αξιόπιστος υποδοχέας ξένων παραγωγικών επενδύσεων

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:58

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα (28/9) στον ΑΘΕ λόγω ασφαλτικών εργασιών

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:55

«Ιστορίες Ελπίδας» και Motor Oil: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος – Σύντομα τέσσερις νέες αληθινές ιστορίες

Πολιτική
25/09/2026 - 15:52

Χρηστίδης: Μητσοτάκης και Τσίπρας διχάζουν με συνθήματα άλλων εποχών

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:48

Κομισιόν προς Ελλάδα: Προθεσμία δύο μηνών για ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλες τρεις οδηγίες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 15:46

Πυρκαγιά στο BLUE CARRIER 2 βόρεια της Μυκόνου – Ασφαλείς και οι 29 επιβαίνοντες

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:42

Jumbo: Περιθώριο ανόδου 28% βλέπει η NBG Securities – Στα €31,30 η τιμή-στόχος

Φορολογία
25/09/2026 - 15:41

ΑΑΔΕ: Έως τις 31 Οκτωβρίου η αίτηση για εναλλακτική φορολόγηση συνταξιούχων εξωτερικού

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 15:35

Στο «παιχνίδι» των ιταλικών τραπεζών: Η UniCredit ζητά assets από Intesa και Credit Agricole

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ