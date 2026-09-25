Ioannina Lake Run 2026: Η δρομική γιορτή που έγινε θεσμός γιόρτασε 20 χρόνια

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Χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες κατέκλυσαν τους δρόμους των Ιωαννίνων, το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, για το επετειακό Ioannina Lake Run, το οποίο γιόρτασε τα 20 χρόνια του.

Στην αθλητική γιορτή, που για ακόμα μια χρονιά γέμισε την πόλη με παλμό, συμμετείχαν περισσότεροι από 7.000 δρομείς, οι οποίοι έτρεξαν στις διαδρομές των 5,10 και 30 χιλιομέτρων, έχοντας στο πλευρό τους την Allwyn Hellas, Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης.

Ο Γύρος της Λίμνης των 30 χλμ, μάλιστα, συγκέντρωσε περισσότερους από 3.000 δρομείς, καταγράφοντας νέο ρεκόρ συμμετοχών.

Πολλές εκπλήξεις από την Allwyn Hellas στο Χωριό των Χορηγών

Μετά το τέλος των διαδρομών, στο Χωριό των Χορηγών στην πλατεία Μαβίλη, η Allwyn Hellas υποδέχθηκε τόσο τους δρομείς όσο και τους επισκέπτες με μια σειρά απολαυστικών δράσεων, που έκαναν την εμπειρία ακόμη πιο ξεχωριστή.

Όσοι βρέθηκαν στο περίπτερο της Allwyn Hellas είχαν την ευκαιρία να ποζάρουν για τον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik και να παραλάβουν το πορτρέτο τους σε κάδρο.

Παράλληλα, δοκίμασαν τα αντανακλαστικά τους στο “Beat the clock” challenge διεκδικώντας δώρα, ενώ ενημερώθηκαν για το Υπεύθυνο Παιχνίδι κερδίζοντας αναμνηστικά.

Σταμούλης και Κοκκορού οι νικητές των 30χλμ

Στο αγωνιστικό μέρος, ο πολυνίκης Κωνσταντίνος Σταμούλης έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού και της εφετινής διαδρομής των 30 χλμ., με χρόνο 1:37:04.

Στις γυναίκες, η Αθανασία Κοκκορού τερμάτισε πρώτη με χρόνο 1:50.11 γράφοντας ιστορία στον γύρο της λίμνης, καθώς κατέρριψε το περυσινό ρεκόρ της Ματίνας Νούλα με χρόνο 1:52:39.

Δείτε βίντεο με highlights από τη διοργάνωση:

{https://youtu.be/9fddoGQYTbw}

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Ρεκόρ συμμετοχών στον αγώνα των 30 χλμ του Ioannina Lake Run 2026, με Μεγάλο Χορηγό την Allwyn Hellas

H Allwyn Hellas υποδέχθηκε τους δρομείς και τους επισκέπτες με μια σειρά απολαυστικών δράσεων, όπως το να παραλάβουν το πορτρέτο τους σε κάδρο από τον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik

Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης έκοψε πρώτος το νήμα του τερματισμού

Η Αθανασία Κοκκορού τερμάτισε πρώτη στον αγώνα των 30 χλμ

Η running team της Allwyn Hellas

Απονομή μεταλλίων

Το περίπτερο της Allwyn Hellas στο χωριό των χορηγών, με ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι