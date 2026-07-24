ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:22 - 24 Ιουλ 2026

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας μιλάει για την Εθνική Ομάδα, τη σταθερότητα του Ολυμπιακού και την μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη.

Σε μπασκετικό ρυθμό κινείται το Allwyn Game Time αυτής της εβδομάδας, με καλεσμένο τον Ανδρέα Πιστιόλη. Ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας μιλάει για την επιτυχημένη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ρωσίας και την προσωπική του διάκριση ως προπονητή της χρονιάς. Παράλληλα, αναφέρεται στις προοπτικές επιστροφής των ρωσικών ομάδων στη EuroLeague και τις προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον.

photo_2_41656.jpg

Σχολιάζει την κρίσιμη, εκτός έδρας αναμέτρηση, της Εθνικής Ομάδας με την Ουκρανία, στις 28 Αυγούστου, για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ και επισημαίνει ότι η προσαρμοστικότητα, η σκληρή άμυνα και το πάθος αποτελούν διαχρονικά τα μεγαλύτερα όπλα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Αποκαλύπτει τα σημαντικότερα μαθήματα που πήρε δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναδεικνύοντας τη δικαιοσύνη, την ετοιμότητα και, κυρίως, την αυθεντικότητα που κάνουν τον Σέρβο τεχνικό να ξεχωρίζει.

photo_3_f7043.jpg

Μιλάει επίσης για τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού, τις μεταγραφικές προσθήκες των Άιζακ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, τη σταθερότητα που διακρίνει τον Ολυμπιακό και την επιστροφή της μπασκετομάνας Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη σε πρωταγωνιστικό ρόλο, στη νέα σεζόν.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

{https://www.youtube.com/watch?v=9WNJ3Jq3p2k&t=1s}

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ

Ο Σωτήρης Νίνης στο Allwyn Game Time: Οι μεγάλες προσδοκίες στην καριέρα του, ο Κωνσταντέλιας και η Αργεντινή
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Σωτήρης Νίνης στο Allwyn Game Time: Οι μεγάλες προσδοκίες στην καριέρα του, ο Κωνσταντέλιας και η Αργεντινή

Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 13:26

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Οικονομία
24/07/2026 - 13:23

Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν

Άλλοι Αρθρογράφοι
24/07/2026 - 13:03

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/07/2026 - 13:00

Χρηστίδης: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών η ΝΔ έχει αφήσει τα τρένα χωρίς αυτόματο σύστημα πέδησης

Οικονομία
24/07/2026 - 12:56

Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:44

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Οικονομία
24/07/2026 - 12:40

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 4,7% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:30

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες

Πολιτική
24/07/2026 - 12:27

Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης – Τι αναμένεται από την ομιλία του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Υγεία
24/07/2026 - 12:26

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 29 Ιουλίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/07/2026 - 12:22

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
24/07/2026 - 12:19

Ασφαλιστικό μπλόκο στα πλοία που πληρώνουν «διόδια» στο Ιράν

Ακίνητα
24/07/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 7,1% στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025

Πολιτική
24/07/2026 - 12:11

Η Ελλάδα τιμά 52 χρόνια Δημοκρατίας: Μηνύματα ενότητας, μνήμης και ευθύνης από την πολιτική ηγεσία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:03

Ζελένσκι: Κάνει λόγο για ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:55

Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 άνοιξε πυρ και κατέρριψε drone

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:53

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

Φορολογία
24/07/2026 - 11:48

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:42

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας: Οι Παξοί αναδεικνύονται σε πόλο έλξης για την κρουαζιέρα μικρής κλίμακας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 11:41

ΟΣΕ: Στο 100% η τηλεδιοίκηση και το ETCS στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Οικονομία
24/07/2026 - 11:39

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές

Ακίνητα
24/07/2026 - 11:35

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Μαραθώνα

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:32

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 11:30

Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974

Οικονομία
24/07/2026 - 11:28

ΟΔΔΗΧ: Στη δημοπρασία έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Πολιτική
24/07/2026 - 11:23

Χρυσοχοΐδης για Traffic Commander: Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% - Το Σεπτέμβριο η πλήρης εφαρμογή του

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:19

«Πυρά» της Ένωσης Εισαγγελέων κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης για την παράταση των θητειών

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 11:03

Ανάκαμψη στiς ευρωαγορές καθώς αποκλιμακώνεται το πετρέλαιο – Βουτιά 33% στα κέρδη της Volkswagen

Magazino
24/07/2026 - 10:58

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»

Ειδήσεις
24/07/2026 - 10:54

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ