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Ο Απόστολος Χρήστου στο Allwyn Game Time ρίχνει στην πισίνα τους Μπολτ, Τεντόγλου και Πετρούνια
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:37 - 18 Σεπ 2026

Ο Απόστολος Χρήστου στο Allwyn Game Time ρίχνει στην πισίνα τους Μπολτ, Τεντόγλου και Πετρούνια

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, ο Ολυμπιονίκης και Allwyn Champ Απόστολος Χρήστου φιλοξενείται στο νέο επεισόδιο του Game Time.

Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής περιγράφει με τρεις λέξεις πώς ένιωσε όταν αναδείχτηκε ξανά Πρωταθλητής Ευρώπης, ανατρέχει στη μακρά διαδρομή του προς την κορυφή που περιλαμβάνει σπουδαίες παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διακρίσεις και μιλάει για τις θυσίες που απαιτούνται για να παραμείνει κανείς στην ελίτ του παγκόσμιου αθλητισμού.

Χαρακτηρίζει το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι το 2024 ως τη σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του και αναφέρει τον μεγάλο προσωπικό στόχο που κυνηγά εδώ και πέντε χρόνια.

Τονίζει τη στήριξη που λαμβάνει διαχρονικά από το πρόγραμμα Allwyn Champs από το 2018, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική αξία αυτής της σχέσης βρίσκεται στην παρουσία και την υποστήριξη που προσφέρεται από την Allwyn στις δύσκολες στιγμές, πέρα από τις επιτυχίες και τα μετάλλια.

Στην πιο απολαυστική στιγμή της συνέντευξης «ρίχνει» τους Γιουσέιν Μπόλτ, Μίλτο Τεντόγλου και Λευτέρη Πετρούνια στη πισίνα, αποκαλύπτει που φυλάσσει τα πολύτιμα μετάλλια του και εξηγεί γιατί εξακολουθεί να φοβάται να βουτήξει στα βαθιά νερά. Παράλληλα, αποδέχεται το challenge της Χριστίνας Βραχάλη και μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της αθλητικής του καθημερινότητας.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

{https://youtu.be/dyM-1Lnljm0}

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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