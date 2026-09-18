Ίζακ Μπόνγκα: Το υψηλό επίπεδο της EuroLeague, η αμυντική φιλοσοφία και η επιθυμία του για το 8ο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού

Ο λόγος για τον Ίζακ Μπόνγκα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος μιλάει στην Allwyn Hellas, official partner της EuroLeague, για την αμυντική του φιλοσοφία, τη συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την ατμόσφαιρα του T-Center και τη φιλοδοξία κατάκτησης του 8ου ευρωπαϊκού.
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{https://youtube.com/shorts/Ely-vTxGgIY?feature=share}
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