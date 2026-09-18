Ίζακ Μπόνγκα: Το υψηλό επίπεδο της EuroLeague, η αμυντική φιλοσοφία και η επιθυμία του για το 8ο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού

Σκληρός στην άμυνα, αφοσιωμένος στις λεπτομέρειες και με νοοτροπία που δεν αφήνει περιθώρια για συμβιβασμούς. Για εκείνον, η επιτυχία δεν αποτυπώνεται στο χαρτί της στατιστικής, αλλά στο πόσο δυσκολεύει τον κάθε αντίπαλο στο παρκέ και στο συλλογικό αποτέλεσμα.

Ο λόγος για τον Ίζακ Μπόνγκα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος μιλάει στην Allwyn Hellas, official partner της EuroLeague, για την αμυντική του φιλοσοφία, τη συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, την ατμόσφαιρα του T-Center και τη φιλοδοξία κατάκτησης του 8ου ευρωπαϊκού. Δείτε το βίντεο: {https://youtube.com/shorts/Ely-vTxGgIY?feature=share} 18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα