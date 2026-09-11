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Το showcar της McLaren και η θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna τρέχουν live στο ΟΑΚΑ στις 3 Οκτωβρίου
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09:58 - 11 Σεπ 2026

Το showcar της McLaren και η θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna τρέχουν live στο ΟΑΚΑ στις 3 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Όλες οι εκπλήξεις που περιμένουν τους φίλους του motorsport στο «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens». Πώς θα ζήσετε από κοντά μια ανεπανάληπτη εμπειρία!  

Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» φέρνει, στις 3 Οκτωβρίου, στην Αθήνα κάτι περισσότερο από ένα εντυπωσιακό motorsport show. Φέρνει και ένα κομμάτι αγωνιστικής ιστορίας: το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1® το 2025 καθώς και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna που θα τρέξουν σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ξεχωριστή στιγμή του event θα αποτελέσει η πολυαναμενόμενη παρουσία του Mika Häkkinen πίσω από το τιμόνι. Ο Φινλανδός θρύλος, που κατέκτησε με τη McLaren δύο παγκόσμιους τίτλους και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος, επιστρέφει στη δράση χαρίζοντας στους Έλληνες fans μια εμπειρία που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Παράλληλα, κορυφαίες προσωπικότητες του motorsport, σπάνια showcars, ένα δυναμικό fan zone γεμάτο δραστηριότητες και αποκλειστικές εμπειρίες για τους επισκέπτες συνθέτουν ένα event διεθνών προδιαγραφών, σχεδιασμένο να συναρπάσει τόσο τους φανατικούς φίλους των αγώνων όσο και όσους θέλουν να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της McLaren Racing.

Όσοι επιθυμούν να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μπορούν να επισκεφθούν το πλησιέστερο κατάστημα Allwyn ή το allwyn.gr και να διεκδικήσουν δωρεάν διπλά εισιτήρια.

Ορισμένοι τυχεροί, μάλιστα, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στιγμές που συνήθως συναντά κανείς μόνο στους επίσημους αγώνες: Ηot laps στη θέση του συνοδηγού με το Allwyn McLaren Supercar, αποκλειστική πρόσβαση στο γκαράζ της ομάδας, καθώς και συναντήσεις με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του παγκόσμιου motorsport.

Οι κινητήρες ζεσταίνονται, τα showcars ετοιμάζονται και η Αθήνα μετρά αντίστροφα. Στις 3 Οκτωβρίου, το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” υπόσχεται μια εμπειρία που θα συζητιέται για καιρό. Το μόνο που απομένει είναι να κλείσεις τη θέση σου.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 09:59
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