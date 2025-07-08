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ΕΑΕΕ: Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για τον ασφαλιστικό κλάδο
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
13:06 - 08 Ιουλ 2025

ΕΑΕΕ: Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για τον ασφαλιστικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Νέα κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) για την τριετία 2025–2027 υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 8 Ιουλίου, η  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ).

Η νέα ΣΣΕ επεκτείνει και ενισχύει ακόμη περισσότερο ένα ήδη ευνοϊκό πλαίσιο για το ανθρώπινο δυναμικό της ασφαλιστικής αγοράς.

Η τριετής διάρκειά της αποτυπώνει τη διάθεση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να επενδύσουν σταθερά και με συνέπεια στους ανθρώπους τους, προσφέροντας προοπτική και συνέχεια σε μια απαιτητική εποχή.

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, δήλωσε: «Η φροντίδα για τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς είναι και παραμένει βασική μας προτεραιότητα. Η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με σαφώς ενισχυμένους όρους και με προοπτική τριετίας, ενδυναμώνει την εργασιακή σταθερότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων μας. Η συμφωνία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και αντανακλά την κοινή μας πεποίθηση ότι η ανάπτυξη του κλάδου περνά μέσα από τη στήριξη όσων εργάζονται σε αυτόν».

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