ΕΑΕΕ: Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για τον ασφαλιστικό κλάδο

Νέα κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) για την τριετία 2025–2027 υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 8 Ιουλίου, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ).

Η νέα ΣΣΕ επεκτείνει και ενισχύει ακόμη περισσότερο ένα ήδη ευνοϊκό πλαίσιο για το ανθρώπινο δυναμικό της ασφαλιστικής αγοράς.

Η τριετής διάρκειά της αποτυπώνει τη διάθεση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να επενδύσουν σταθερά και με συνέπεια στους ανθρώπους τους, προσφέροντας προοπτική και συνέχεια σε μια απαιτητική εποχή.

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, δήλωσε: «Η φροντίδα για τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς είναι και παραμένει βασική μας προτεραιότητα. Η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με σαφώς ενισχυμένους όρους και με προοπτική τριετίας, ενδυναμώνει την εργασιακή σταθερότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων μας. Η συμφωνία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και αντανακλά την κοινή μας πεποίθηση ότι η ανάπτυξη του κλάδου περνά μέσα από τη στήριξη όσων εργάζονται σε αυτόν».