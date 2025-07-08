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Αυτοψία Χαρδαλιά στο Μαρούσι: Προχωρούν έργα 32,6 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρική προστασία και αθλητικές υποδομές
Αυτοδιοίκηση
12:39 - 08 Ιουλ 2025

Αυτοψία Χαρδαλιά στο Μαρούσι: Προχωρούν έργα 32,6 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρική προστασία και αθλητικές υποδομές

Reporter.gr Newsroom
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Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου όπου πραγματοποίησε αυτοψία στα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, ενώ, επίσης, συναντήθηκε με το δήμαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας βρέθηκαν πέντε μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 32,6 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, καθώς και την αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, εξετάστηκαν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των εξής έργων:

  1. Το κομβικό έργο διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ από πόρους Τομεακών Προγραμμάτων, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2028. Πρόκειται για ένα μείζον έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του ευρύτερου Βόρειου Τομέα – σε μια περιοχή που έχει πληγεί σοβαρά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μετά από έντονες βροχοπτώσεις, με σοβαρές υλικές ζημιές – το οποίο μπαίνει πλέον οριστικά σε τροχιά υλοποίησης μετά από πολυετή γραφειοκρατικά κωλύματα.
  2. Τα έργα απορροής ομβρίων υδάτων στην περιοχή της Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου, καθώς και στην οδό Σισμανογλείου, με συνολικό προϋπολογισμό 1,72 εκατ. ευρώ
  3. Την ανακατασκευή του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου «Σπύρος Λούης», ύψους 3,3 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας
  4. Την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγ. Θωμά Αμαρουσίου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ.

«Δεν νιώθω φιλοξενούμενος στον όμορφο Δήμο Αμαρουσίου, ειδικά όταν με υποδέχεται ο αγαπημένος μου φίλος Θεόδωρος Αμπατζόγλου, ένας από τους πιο έμπειρους αυτοδιοικητικούς, που – όπως κι εγώ – βρίσκεται στις γειτονιές και παρακολουθεί από κοντά τις αγωνίες και τις ανησυχίες του κάθε πολίτη, προσπαθώντας να δώσει λύσεις στα προβλήματα» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας την άψογη συνεργασία με τη δημοτική αρχή για την προώθηση μείζονος σημασίας έργων στην περιοχή, τα οποία είχαν βαλτώσει επί σειρά ετών. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στη διαδικασία εξορθολογισμού των χρηματοδοτήσεων από την Περιφέρεια, με την απένταξη έργων για τα οποία δεν υπήρχαν ώριμες μελέτες και την προτεραιοποίηση νέων, πάντα σε συνεννόηση με τους Δήμους. «Δεν ήταν εύκολη η «άσκηση» στην Περιφέρεια Αττικής – και θέλω να ευχαριστήσω τους Δημάρχους για την κατανόησή τους, ώστε να μας δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να νοικοκυρέψουμε λίγο τα δεδομένα της Περιφέρειας» σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο Περιφερειάρχης, αφού χαρακτήρισε ως υποδειγματική τη συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου στην προτεραιοποίηση των απαραίτητων έργων, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την περαίωση του αντιπλημμυρικού έργου στο ρέμα Σαπφούς. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το μεγάλο αυτό έργο έχει ταλανίσει την περιοχή – μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες, έλλειψη χρονοδιαγραμμάτων, και ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Από την πρώτη στιγμή συνεργαστήκαμε σχεδόν σε καθημερινή βάση με το Δήμαρχο για να ξεκολλήσει και να μπει σε μια σταθερή και συγκεκριμένη τροχιά. Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα βγει στον αέρα το αργότερο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου».

«Με μεγάλη χαρά συναντάμε σήμερα εδώ το Νίκο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη μας. Έναν άνθρωπο που, προσωπικά για μένα, είναι πρώτα απ’ όλα φίλος από τα παλιά» δήλωσε, από την πλευρά του, ο κ. Αμπατζόγλου και πρόσθεσε: «Το έργο που επιτελεί ο Περιφερειάρχης αντιπροσωπεύει μια καινοτόμα προσέγγιση. Πηγαίνει στο πεδίο, βλέπει από κοντά τα προβλήματα, καθώς και όλα τα έργα που είναι σε εξέλιξη ή θα ενταχθούν στον προγραμματισμό. Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Περιφέρειας, είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Η επαφή μου με τον Περιφερειάρχη είναι τακτική, έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα, πάντα ανοιχτό το τηλέφωνο – είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, της πράξης, αυτό ακριβώς που έχει σήμερα ανάγκη ο Δήμος μας και η Αττική: έναν αποτελεσματικό και παρόντα Περιφερειάρχη».

Αμέσως μετά τη συνάντηση εργασίας, ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο επιθεώρησε τις εργασίες που πραγματοποιούνται από συνεργεία της Περιφέρειας στο Ρέμα Σαφούς, ενώ επισκέφθηκε το Κλειστό Γυμναστήριο «Σπύρος Λούης» και σημεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αγ. Φιλοθέη Αμαρουσίου.

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