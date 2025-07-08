Κεραμέως: Εντυπωσιακή αύξηση των δηλωμένων υπερωριών στους κλάδους που χρησιμοποιείται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Στη θεαματική άνοδο που παρουσιάζουν οι δηλωμένες υπερωρίες για το Μάιο στους κλάδους όπου υφίσταται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, στάθηκε σε συνέντευξή της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία Μαΐου 2025 που δηλώθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ο κλάδος του τουρισμού καταγράφει αύξηση 1055% σε δηλωμένες υπερωρίες, σε σύγκριση με το Μάιο του 2024, αύξηση 129% στην εστίαση, 92% στο λιανεμπόριο και 85% στη βιομηχανία.

«Αυτοί είναι όλοι κλάδοι οι οποίοι πέρυσι, τέτοια εποχή, δεν είχαν υπαχθεί στην υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας» τόνισε η υπουργός και συνέχισε: «Να πόσο σημαντική είναι η κάρτα. Να πως έρχεται και προστατεύει πρωτίστως τον εργαζόμενο. Γιατί; Γιατί καταγράφει πόση ώρα πραγματικά δουλεύει ο εργαζόμενος και διασφαλίζει ότι αμείβεται για το χρόνο που δουλεύει».

Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις

Επιπλέον, αναφερόμενη στην ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα να συνδεθεί με τις τάσεις της αγοράς εργασίας, η υπουργός υπενθύμισε ότι το υπουργείο Εργασίας έχει θέσει σε λειτουργία ειδικό μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας που αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο και ανά περιοχή τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και τις τάσεις που αναπτύσσονται, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τάσεις σε σχέση με τα σύγχρονα επαγγέλματα που έχουν αποκτήσει δυναμική.

«Γίνεται πολύ δουλειά για αυτό. Και θα σας πω και το εξής: η προσπάθεια που γίνεται είναι όλη αυτή η πληροφορία να διοχετεύεται στο Υπουργείο Παιδείας. Και θα πει κάποιος “Πότε; Στο Λύκειο;‘ Όχι, είναι πολύ αργά στο Λύκειο. Από το Δημοτικό. Στο Δημοτικό ξέρετε ότι τα παιδιά μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο ποια είναι τα επαγγέλματα. Αν εκεί μαθαίνουν μόνο για τα επαγγέλματα που φαντάζεστε, δηλαδή γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και ούτω καθεξής και δεν μαθαίνουν ας πούμε για τα πράσινα επαγγέλματα, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη ναυτιλία, είναι ζήτημα. Άρα, μέσα ήδη από το Δημοτικό σχολείο διοχετεύεται πλέον αυτή η πληροφορία».

Καινούριο νομοσχέδιο Υπουργείου Εργασίας: Τρεις άξονες για λιγότερη γραφειοκρατία, στήριξη εργαζομένων και ισχυρότερη Επιθεώρηση Εργασίας

Αναφορικά με το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο που παρουσίασε προ λίγων ημερών στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπογράμμισε ότι κινείται σε τρεις άξονες, με πρώτο τη μείωση της γραφειοκρατίας. «Σήμερα, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, για να κάνεις μία πρόσληψη χρειάζονται τέσσερα έγγραφα. Πάνε τα τέσσερα, μένει ένα. Πιο απλά για όλους, για εργαζόμενους, για εργοδότες». Ο δεύτερος άξονας, όπως είπε η κα Κεραμέως, «έρχεται και ενισχύει σημαντικά τους εργαζόμενους» με διατάξεις όπως η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η δυνατότητα για έναν εργαζόμενο γονέα να δουλεύει όλο τον χρόνο 4 ημέρες και την 5η να είναι με το παιδί του, η επέκταση της άδειας κυοφορίας και λοχείας και σε περιπτώσεις ασφάλισης σε πάνω από ένα ταμείο και η κατοχύρωση του γονικού επιδόματος ως ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο. Ο τρίτος άξονας αφορά στην προστασία και ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας με την υπουργό να σημειώνει ότι «πάμε λοιπόν και αυστηροποιούμε τις κυρώσεις και τι λέμε; Ότι η πράξη βίας ακόμα και αν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, τιμωρείται πολύ αυστηρά».

Στη συνέχεια, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στη δυνατότητα εργασίας έως 13 ώρες με προσαύξηση 40% και διευκρίνισε ότι δύναται να εφαρμοστεί μόνο 37 ημέρες τον χρόνο, υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζεται ρητή συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου, μόνο με συμφωνία» σημειώνοντας παράλληλα ότι είναι πιο φτηνό για τον εργοδότη να πάρει έναν δεύτερο εργαζόμενο και να τον αμείβει με μερική απασχόληση, παρά να πληρώνει συν 40% εκείνον που θα μένει για 13 ώρες κατ’ εξαίρεση.

Υπερωρίες, υπερεργασία, νυχτερινά και αργίες: Κίνητρα συμμόρφωσης με χαμηλότερες εισφορές

Αναφορικά με τη μείωση των εισφορών σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, η υπουργός επεσήμανε ότι το μέτρο οδήγησε σε αύξηση εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. «Πριν από δύο μήνες ζήτησα τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, για να δω πόσοι πληρώνουν εισφορές για υπερωρία, υπερεργασία, νυχτερινά και αργίες. Λιγότερο από 1%, συγκεκριμένα 0,9%. Ήτοι, δεν δήλωνε σχεδόν κανείς. Σκεφτήκαμε λοιπόν το εξής: να καταργήσουμε τις προσαυξήσεις σε υπερεργασία, υπερωρία, νυχτερινά και αργίες για να ενθαρρύνουμε τη συμμόρφωση. Για να το πω με ένα παράδειγμα: δουλεύω σε ένα εστιατόριο, αμείβομαι με 6 ευρώ την ώρα στο οκτάωρό μου, αν δουλέψω Κυριακή τα 6 ευρώ γίνονται 10 ευρώ, γιατί; Γιατί στερούμαι την Κυριακή μου και σωστά γίνονται 10 ευρώ και αυτό παραμένει σε ισχύ. Μέχρι πρότινος, οι ασφαλιστικές εισφορές που πλήρωνα εγώ, ο εργαζόμενος, και ο εργοδότης, για την εργασία την Κυριακή, ήταν υπολογισμένες στην προσαυξημένη αμοιβή των 10. Τι αλλάξαμε λοιπόν πριν από δύο μήνες; Είπαμε εσύ θα παίρνεις 10, αλλά οι εισφορές που θα πληρώνεις θα είναι λιγότερες και εσύ ο εργαζόμενος και εσύ ο εργοδότης, θα είναι στη βάση του 6», είπε η κα Κεραμέως, σημειώνοντας ότι αυτό συνεπάγεται περισσότερα χρήματα για τον εργαζόμενο αλλά και την επιχείρηση. Όπως είπε, η αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων επιβεβαιώθηκε, καθώς σημειώνεται αύξηση των εσόδων από την ρύθμιση κατά 48%.

Τέλος, η υπουργός διέψευσε τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ περί διάταξης που περιλαμβάνεται στο προωθούμενο νομοσχέδιο και προβλέπει απόλυση με sms. «Διάβασα άρθρο του κ. Χρηστίδη σε κάποια εφημερίδα, που λέει «απόλυση με ένα sms». Που το είδε ο κ. Χρηστίδης αυτό; Εγώ τον προκαλώ να μου πει που το είδε. Δεν υπάρχει πουθενά στο νομοσχέδιο, μα πουθενά, τίποτα για την απόλυση, υπάρχει για την πρόσληψη», τόνισε.