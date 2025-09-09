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ΤτΕ: Αυξήθηκε κατά €96 εκατ. το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το β&#039; τρίμηνο
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
13:48 - 09 Σεπ 2025

ΤτΕ: Αυξήθηκε κατά €96 εκατ. το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το β' τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αυξήθηκε κατά 96 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα 2.639 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Αναλυτικά, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων σημείωσαν αύξηση κατά 25 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 103 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανεβαίνει στο 3,9%, από 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα 1.164 εκατ. ευρώ, έναντι 1.148 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων του εξωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές πωλήσεις ομολόγων του εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 44,1% από 45,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι συνολικές τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκαν στα 902 εκατ. ευρώ, από 843 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων του εξωτερικού, αλλά και στην αύξηση των αποτιμήσεων των μεριδίων εσωτερικού και εξωτερικού. Το ποσοστό των τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο σύνολο του ενεργητικού ανέβηκε στο 34,2%, από 33,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Τέλος, η αξία των τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας παρέμεινε αμετάβλητη στα 423 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές πωλήσεις μετοχών εσωτερικού και εξωτερικού αντισταθμίστηκαν πλήρως από την αύξηση των αποτιμήσεων όλων των μετοχών. Το ποσοστό αυτών των τοποθετήσεων μειώθηκε στο 16,0% από 16,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

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