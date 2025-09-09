Κοντογεώργης: Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις της ΔΕΘ ενισχύουν εισοδήματα και αγοραστική δύναμη

Στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στο OPEN.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, «η εξαγγελία του πρωθυπουργού δεν αποτέλεσε παροχολογία ή εμβαλωματική παρέμβαση. Είναι μία συνολική μεταρρύθμιση, η οποία στοχεύει στη βελτίωση των εισοδημάτων και την αύξηση της αγοραστικής δύναμης συνολικά για όλους τους πολίτες, χωρίς όμως να υπονομεύει την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, ενώ επιδιώκει και την αντιμετώπιση του δημογραφικού». Η μεταρρύθμιση καλύπτει ένα ευρύ πληθυσμιακό φάσμα, εστιάζοντας στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους, τους οποίους ενθαρρύνει να ενταχθούν στην εργασία μέσα σε ένα ασφαλές φορολογικό περιβάλλον με μειωμένες φορολογικές υποχρεώσεις.

Αναφορικά με την ακρίβεια, ο υφυπουργός σημείωσε ότι τα νέα μέτρα θα ενισχύσουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών, υπενθυμίζοντας παράλληλα την επιστροφή ενοικίου που θα ισχύει από 1η Νοεμβρίου 2025. Τόνισε, επίσης, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των μέτρων, τα οποία αναμένεται να αυξήσουν την κατανάλωση και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς, ανέφερε τις παρεμβάσεις στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και στο στεγαστικό, που περιλαμβάνουν άμεσες και διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το αυξημένο κόστος διαβίωσης με διαρθρωτικές παρεμβάσεις που επιδρούν άμεσα στον οικογενειακό και προσωπικό προϋπολογισμό».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ερωτηθείς για τη μη μείωση του ΦΠΑ παρά τις πιέσεις της αντιπολίτευσης, εξήγησε ότι, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, μια πιθανή μείωση θα ωφελούσε τον πολίτη σε πολύ μικρό ποσοστό. «Για αυτό επιλέξαμε την παρούσα χρονική στιγμή – με τις πληθωριστικές επιπτώσεις να είναι σημαντικές – να βελτιώσουμε τα εισοδήματα, ένα μέτρο που μπορεί να αποδώσει γρήγορα και άμεσα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα του πληθυσμού».

Σε ερώτηση για πιθανές δημοσκοπικές επιπτώσεις από τα μέτρα της ΔΕΘ, ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι «τέτοια γεγονότα δεν προσφέρονται για εκτιμήσεις και πανηγυρισμούς. Πρέπει με χαμηλά το κεφάλι να κάνουμε τη δουλειά μας για τους επόμενους 20 μήνες». Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εστιάζει στην οικονομική ανάπτυξη, τη συνομιλία με την κοινωνία και τη διαμόρφωση ρεαλιστικής προοπτικής για το μέλλον, τους τρεις βασικούς άξονες δράσης της.

Όσον αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρίνισε ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει δυνατότητα ή βούληση να «καλύψει» θέματα αυτού του τύπου, με τον Πρωθυπουργό να έχει αναλάβει την ευρύτερη ευθύνη. «Όλα καταγράφονται από την κοινωνία. Οι πολίτες αξιολογούν πώς η κυβέρνηση λειτουργεί στο πλαίσιο της νομιμότητας στους τομείς της πολεοδομίας, της εφορίας και του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και κατά πόσο η οικονομική ανάπτυξη βελτιώνει τις ζωές τους».

Σχετικά με πιθανή δημιουργία νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα, τόνισε ότι απαιτείται κλίμα απαλλαγμένο από τοξικότητα και πόλωση, ώστε να επιτευχθεί ψύχραιμη συζήτηση για το όφελος της κοινωνίας: «Η υγιής αντιπαράθεση επιχειρημάτων με τις υπεύθυνες αντιπολιτευτικές δυνάμεις βοηθά τους πολίτες να κατανοούν τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις, τις λύσεις και να αξιολογούν». Συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει «εχθρούς», αλλά αντιμετωπίζει τα προβλήματα της χώρας. «Αυτό που έχουν ανάγκη οι πολίτες είναι μία Ελλάδα με όλους και για όλους, χωρίς αποκλεισμούς».