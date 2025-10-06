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Interbeton: Πρώτη εταιρεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση ετοίμου σκυροδέματος
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
13:09 - 06 Οκτ 2025

Interbeton: Πρώτη εταιρεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση ετοίμου σκυροδέματος

Reporter.gr Newsroom
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Η INTERBETON Δομικά Υλικά Α.Ε., μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, γίνεται η πρώτη εταιρεία στη νοτιοανατολική Ευρώπη που επιτυγχάνει τη διεθνούς κύρους πιστοποίηση CSC του έτοιμου σκυροδέματος που παράγεται στις μονάδες Μεταμόρφωσης και Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού στην Αττική και Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για την πιστοποίηση «CSC Responsibly Sourced» σε επίπεδο Bronze, η οποία προσφέρεται από το Concrete Sustainability Council, μη κερδοσκοπικό φορέα με παγκόσμια αναγνώριση. Σε προηγμένες αγορές, το έτοιμο σκυρόδεμα με πιστοποίηση CSC προδιαγράφεται σε κορυφαία έργα real estate, αποτελεί προαπαιτούμενο για προμήθεια σε αειφόρα δημόσια έργα, συμβάλλει σε ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης επενδύσεων και αναγνωρίζεται από τα κορυφαία συστήματα πιστοποίησης κτιρίων BREEAM, LEED και DGNB.

Η πιστοποίηση CSC αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την INTERBETON, καθώς προσφέρει πλέον σκυρόδεμα πιστοποιημένο πέρα από τις βασικές προβλέψεις των εθνικών κανονισμών, με πρώτες ύλες και διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης που είναι απόλυτα διαφανείς και πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το κλίμα και τη βιώσιμη δόμηση. Το πιστοποιημένο με CSC σκυρόδεμα επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της INTERBETON στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη παραγωγή, συνδέοντας την εταιρεία με καίριους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει τα υψηλά πρότυπα υγείας και ασφάλειας, τις υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές και τη διαφάνεια, την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και ανθεκτικότητα υποδομών, καθώς και τις κυκλικές πρακτικές στην παραγωγή. Επιπλέον, αποτυπώνει την πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η INTERBETON για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα, ενισχύει τη θετική αξιολόγηση των ESG επιδόσεων, προετοιμάζει τα κορυφαία έργα real estate για τις αυξανόμενες απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1275 για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στα νέα κτίρια και περιορίζει το επενδυτικό ρίσκο, καθιστώντας την INTERBETON αξιόπιστο συνεργάτη που παρέχει βιώσιμες λύσεις κορυφαίων τεχνικών επιδόσεων.

Την πιστοποίηση CSC παρέδωσε στην INTERBETON ο κ. Ιωάννης Καραγιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος της Business Quality Verification/BQV, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη μονάδα του The Ellinikon, παρουσία στελεχών της INTERBETON και της LAMDA Development. Στην ομιλία του τόνισε: «Η πιστοποίηση CSC δείχνει τον δρόμο για το μέλλον της κατασκευής – περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη, ανταγωνιστική και με αξία που διαρκεί, στην Ελλάδα και διεθνώς».

Όπως ανέφερε στην ομιλία του και ο κ. Ανδρέας Καψάλης, Chief Programme Execution Officer της LAMDA Development: «Η πιστοποίηση CSC της μονάδας στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού αποτελεί ορόσημο για το όραμά μας το The Ellinikon, η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη, να αποτελέσει και παγκόσμιο πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Η διάκριση αυτή διασφαλίζει ότι το έτοιμο σκυρόδεμα της INTERBETON προέρχεται από υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα, αναγνωρίζεται από διεθνή πρότυπα όπως τα LEED, BREEAM και DGNB και ενισχύει τη φήμη όλων των μερών στην αλυσίδα αξίας. Συγχαίρω την ομάδα της INTERBETON για τις συνεχείς πιστοποιήσεις που αναδεικνύουν την εταιρεία σε πρότυπο του κλάδου και στρατηγικό εταίρο στην ανάπλαση του Μητροπολιτικού Πόλου. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες: βιωσιμότητα, διαφάνεια, καινοτομία. Μαζί, χτίζουμε ένα προορισμό παγκόσμιας κλάσης που τιμά το παρόν και εμπνέει το μέλλον».

Ο Διευθυντής Ετοίμου Σκυροδέματος της INTERBETON, κ. Χριστόφορος Βούλγαρης, δήλωσε: «Η Πιστοποίηση CSC Responsibly Sourced που λάβαμε από το Concrete Sustainability Council, αποτελεί σήμερα την πιο ολοκληρωμένη πράσινη ταυτότητα στο έτοιμο σκυρόδεμα. Ενισχύει την προσήλωσή μας στη βιωσιμότητα, συνδέει τη στρατηγική μας με τους ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα και επιβεβαιώνει τον ρόλο της INTERBETON ως αξιόπιστου εταίρου στην πορεία της ελληνικής αγοράς προς πιο πράσινα, ανθεκτικά και καινοτόμα έργα».

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