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CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
13:32 - 20 Απρ 2026

CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα

Reporter.gr Newsroom
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Η CURA Climate Inc. (CURA), καναδική εταιρεία κλιματικής τεχνολογίας που αναπτύσσει ηλεκτροχημικές λύσεις για την απανθρακοποίηση της παραγωγής τσιμέντου, και ο Όμιλος TITAN (TITAN), κορυφαίος διεθνής πάροχος δομικών υλικών και κατασκευαστικών λύσεων, ανακοίνωσαν σήμερα την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MOU).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η CURA και ο Όμιλος TITAN θα συνεργαστούν για την αξιολόγηση της ηλεκτροχημικής τεχνολογίας διαχωρισμού ασβεστόλιθου της CURA για την παραγωγή τσιμέντου χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η συνεργασία θα ξεκινήσει με εργαστηριακές δοκιμές και αξιολόγηση της απόδοσης των υλικών της CURA, ενώ θα ακολουθήσουν τεχνικές και εμπορικές μελέτες με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας για πιλοτική εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στις δραστηριότητες του Ομίλου TITAN.

Η τεχνολογία της CURA έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές CO₂ κατά 85% σε σύγκριση με τη συμβατική παραγωγή κλίνκερ. Επίσης, η λύση αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές τροποποιήσεις στον υπάρχοντα εξοπλισμό. Η νέα διαδικασία αξιοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και το καινοτόμο οξειδοαναγωγικό χημικό πρόσθετο CURALYTE, για να διασπάσει τον ασβεστόλιθο σε υδροξείδιο του ασβεστίου υψηλής καθαρότητας και ένα συμπυκνωμένο ρεύμα CO₂. Με τον διαχωρισμό του CO₂ από τον ασβεστόλιθο πριν από το στάδιο του κλιβάνου, η τεχνολογία της CURA επανασχεδιάζει τη διαδικασία παραγωγής τσιμέντου, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

«Η απανθρακοποίηση του τσιμέντου απαιτεί τεχνολογίες που να μπορούν να ενσωματωθούν στις υφιστάμενες υποδομές, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα δραστική μείωση των εκπομπών», δήλωσε η Erin Bobicki, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CURA. «Ο Όμιλος TITAN αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στα βιώσιμα δομικά υλικά και η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δοκιμή της τεχνολογίας μας από έναν από τους πιο καινοτόμους παραγωγούς τσιμέντου παγκοσμίως».

«Ο Όμιλος TITAN αξιολογεί διαρκώς τεχνολογίες αιχμής που μπορούν να μεταμορφώσουν τον κλάδο μας και να επιταχύνουν την απανθρακοποίηση της παραγωγής τσιμέντου», δήλωσε Έλλη Αργυρού, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρηματικών Συμμετοχών του Ομίλου TITAN. «Είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε την ηλεκτροχημική τεχνολογία της CURA και να διερευνήσουμε πώς μπορεί να ενισχύσει το ήδη ισχυρό μας πλάνο για τσιμέντο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα».

Η εν λόγω συνεργασία αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο εταιρειών στην προώθηση της καινοτομίας και στην ανάπτυξη τεχνολογιών που υποστηρίζουν τις βιώσιμες κατασκευές. Για την CURA, η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της για τη δοκιμή της τεχνολογίας της σε συνεργασία με κορυφαίους παραγωγούς, καθώς και για την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης της ηλεκτροποιημένης παραγωγής τσιμέντου. Για τον Τιτάνα, ενισχύει τις προσπάθειες του Ομίλου να επιταχύνει και να αναπτύξει σε μεγαλύτερη κλίμακα νέες, πρωτοποριακές τεχνολογίες και να προσφέρει υλικά υψηλών επιδόσεων και χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης «TITAN Forward 2029».

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