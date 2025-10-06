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Ο Ανδρουλάκης καλεί τον Μητσοτάκη σε συζητήση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική
13:05 - 06 Οκτ 2025

Ο Ανδρουλάκης καλεί τον Μητσοτάκη σε συζητήση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος

Reporter.gr Newsroom
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Επίκαιρη Ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναλυτικά αναφέρει:

Προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

Θέμα: Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από το 2020 οι τιμές στα τρόφιμα έχουν εκτιναχθεί κατά 34,5%. Μόνο τον Ιούλιο του 2025, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφηκε αύξηση 19,3% στα φρούτα, 18,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα και 11,3% στα ενοίκια, ενώ και τον Αύγουστο ξεχωρίζουν οι αυξήσεις τιμών σε ενοίκια κατοικιών (10,9%), σε φρούτα (11,6%), σοκολάτες (23,2%) και καφέ (18,5%). Πρόκειται για αδιέξοδη κατάσταση για τα νοικοκυριά που αγωνίζονται να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες.

Σύμφωνα, δε, με το πρόσφατο δελτίο του Παρατηρητηρίου για τον Πληθωρισμό, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προχωρά σε δυσμενή αναθεώρηση των προβλέψεών της για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, σε επίπεδα μάλιστα αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο στην ευρωζώνη.

Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι η σημαντική αναθεώρηση επί τα χείρω για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα αποδίδεται στη μη αναμενόμενη αύξηση του επιμέρους δείκτη τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες.

Επιπλέον, η νέα ετήσια έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2024 καταγράφει αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης, η οποία όμως δεν προκύπτει από ισόποση αύξηση της κατανάλωσης, αλλά λόγω των ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής (π.χ., λάδι αλεύρι, ψωμί, δημητριακά).

Τα πιο ευάλωτα στρώματα ειδικά, δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση από τον πληθωρισμό: Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ πάντοτε, για το φτωχότερο 20% του πληθυσμού το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής και στέγαση ανέρχεται στο 55,9% των δαπανών των νοικοκυριών.

Τα παραπάνω δεδομένα πιστοποιούν αυτό που αποτελεί κοινή συνείδηση στην ελληνική κοινωνία: πως η κυβέρνησή σας έχει γίνει χορηγός της ακρίβειας.

Παράλληλα, έχετε μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: τα ελληνικά νοικοκυριά πλήρωσαν 25 δισ. ευρώ ΦΠΑ το 2024, έναντι 12,9 δισ. το 2019. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι Έλληνες ανταγωνίζονται με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη στην Ε.Ε., ενώ οι μισοί συμπολίτες μας δηλώνουν πως δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπών.

Το ΠΑΣΟΚ έχει σταθερές θέσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, προς όφελος των πιο ευάλωτων και των μεσαίων στρωμάτων: Μείωση έως και μηδενισμό των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ για διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, ενδυνάμωση του καταναλωτικού κινήματος και δημιουργία Αρχής Προστασίας Καταναλωτή.

Την ίδια στιγμή, το ιδιωτικό χρέος διογκώνεται. Τα κόκκινα δάνεια ανέρχονται σε 73 δισ. Το ληξιπρόθεσμο χρέος προς τις Δ.Ο.Υ. διαμορφώνεται στα 111,8 δισ., με 4,6 εκατομμύρια Α.Φ.Μ. να οφείλουν αυτό το ποσόν. Μόνο στο πρώτο τετράμηνο του 2025 οι απλήρωτοι φόροι ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, ενώ οι νέοι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά 470.000. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ξεπέρασαν τα 49,3 δισ., εκ των οποίων τα 32 δισ. αφορούν σε κύριες οφειλές, ενώ τα υπόλοιπα σε προσαυξήσεις. Η δυνατότητα της ρύθμισης των οφειλών σε 24 δόσεις δεν παρείχε καμία βιώσιμη διέξοδο στη συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών. Το πλήθος των μητρώων οφειλετών εκτιμάται σε 2,2 εκατ. με το 90% εξ αυτών να χρωστά μέχρι 30.000 ευρώ. Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες/funds και Δημόσιο ανέρχονται στο τέλος του 2024 πάνω από 234 δισ. όταν στο προηγούμενο έτος ανέχονταν σε 224 δισ.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, τον οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζει ως λύση, έχει αποδώσει ελάχιστα. Οι servicers αιφνιδιάζουν και εκβιάζουν τους οφειλέτες με καταγγελίες και εκκίνηση πλειστηριασμών ακόμη και την ώρα των διαπραγματεύσεων. Χωρίς προστασία της κύριας κατοικίας και χωρίς διαπραγματευτική δύναμη, οι δανειολήπτες οδηγούνται, υπό την απειλή πλειστηριασμών, σε ρυθμίσεις που δεν είναι ρεαλιστικές με βάση το εισόδημά τους. Με βάση στοιχεία των servicers, οι μισές σχεδόν από τις ρυθμίσεις μέσα στα πρώτα έτη κοκκινίζουν και πάλι.

Η πολιτική της αδράνειας και της ανοχής στην κερδοσκοπία των funds, οδηγεί στην περαιτέρω διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, υπονομεύει τη συνοχή της κοινωνίας, υποσκάπτει την παραγωγική βάση της χώρας και απειλεί την οικονομία με αφελληνισμό.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν υιοθετήσατε τις τεκμηριωμένες και δίκαιες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους χρησιμοποιώντας έωλα επιχειρήματα, αλλά αρνηθήκατε κάθε συζήτηση επ’ αυτών, ερωτάσθε:

1.- Προτίθεται η κυβέρνησή σας να λάβει άμεσα και στοχευμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, όπως η μείωση ή ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η ουσιαστική ενίσχυση των ελέγχων στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική μείωση των τιμών για τον καταναλωτή ή θα συνεχίσετε να επιλέγετε τη διατήρηση των «υπερπλεονασμάτων», τα οποία προκύπτουν λόγω της επίμονης ακρίβειας και των έμμεσων φόρων, και λειτουργούν εις βάρος της πλειονότητας της κοινωνίας;

2.- Προτίθεται η κυβέρνησή σας να προχωρήσει σε μία ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που αδυνατούν να τις αποπληρώσουν τόσο προς τις τράπεζες/funds, δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης;

Ο Ερωτών

Νικόλαος Ανδρουλάκης

Πρόεδρος της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

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