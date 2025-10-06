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Νέο drone κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο
Ειδήσεις
13:03 - 06 Οκτ 2025

Νέο drone κοντά στο αεροδρόμιο του Όσλο

Reporter.gr Newsroom
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Το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία ανέστειλε προσωρινά τουλάχιστον μία προσγείωση το πρωί της Δευτέρας, έπειτα από αναφορές για παρουσία drone στην περιοχή, σύμφωνα με δήλωση του αερομεταφορέα Avinor στο Reuters.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Avinor, «ένα ή περισσότερα αεροσκάφη παραμένουν στον αέρα έως ότου ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Κανένα δεν έχει εκτραπεί προς άλλο αεροδρόμιο».

Το νορβηγικό πρακτορείο NTB, επικαλούμενο την αστυνομία, μετέδωσε πως γύρω στα μεσάνυχτα ένας πιλότος της Norwegian Air φέρεται να εντόπισε τρία έως πέντε drones κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο, αν και η καταγγελία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η Avinor υπογράμμισε πως δεν υπήρξε άλλη επίπτωση στη ροή των πτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως αυτά στην Κοπεγχάγη, το Όσλο και το Μόναχο, έχουν επανειλημμένα αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά με ύποπτα drones, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία τους.

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