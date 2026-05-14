L'Oréal Hellas: Ενισχύει τα μερίδιά της με αιχμή το beauty tech – Ανθεκτική η αγορά καλλυντικών

Η αγορά καλλυντικών στην Ελλάδα συνεχίζει να κινείται σε θετική τροχιά και το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της καταναλωτικής δαπάνης ακόμη και σε ένα περιβάλλον διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η L'Oréal Hellas καταγράφει περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων της σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, επενδύοντας συστηματικά στην καινοτομία, στις ψηφιακές υπηρεσίες και στις εφαρμογές beauty tech, όπως ανέφερε σε δημσοιογραφική εκδήλωση στην Πρεσβεία της Γαλλίας το πρωί της Τετάρτης η επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα Alessandra Delfini

Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς, η ανάπτυξη καταγράφεται σε όλες τις κύριες κατηγορίες προϊόντων — από την περιποίηση προσώπου και το μακιγιάζ έως τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και αρωματοποιίας — δημιουργώντας θετικές προοπτικές για την πορεία του κλάδου κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Ενίσχυση παρουσίας στην ελληνική αγορά

Σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική θυγατρική του γαλλικού ομίλου διευρύνει την παρουσία της σε επιμέρους κλάδους της αγοράς, με τη διοίκηση να αποδίδει τη θετική πορεία τόσο στη δυναμική των brands του ομίλου όσο και στη στρατηγική επένδυση στην τεχνολογία και την καινοτομία.

Η Alessandra Delfini επισήμανε μάλιστα ότι η εταιρεία συνεχίζει να αυξάνει τη διείσδυσή της στους καταναλωτές, αξιοποιώντας νέα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογικές εφαρμογές που μετασχηματίζουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο το κοινό προσεγγίζει την περιποίηση και την αισθητική.

Όπως τόνισε για τη L'Oréal Hellas, η στρατηγική του επόμενου διαστήματος εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών και στην ενίσχυση της παρουσίας της σε κατηγορίες υψηλής ανάπτυξης, με την πορεία της αγοράς στο δεύτερο εξάμηνο του έτους να θεωρείται καθοριστική για τη διατήρηση της θετικής καταναλωτικής δυναμικής.

Το beauty tech στον πυρήνα της στρατηγικής

Στο μεταξύ, κεντρικό ρόλο στη στρατηγική της L'Oréal τα επόμενα χρόνια αναμένεται να διαδραματίσει το beauty tech, ένας τομέας στον οποίο οι μεγάλοι διεθνείς όμιλοι καλλυντικών αυξάνουν διαρκώς τις επενδύσεις τους.

Στην περίπτωση της L'Oréal, η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακών διαγνωστικών εργαλείων και εξατομικευμένων υπηρεσιών, που επιχειρούν να συνδέσουν τα δεδομένα και τις ανάγκες του χρήστη με στοχευμένες προτάσεις προϊόντων και λύσεων περιποίησης.

Στελέχη της εταιρείας σημειώνουν ότι η μετάβαση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου, όπου η εμπειρία του καταναλωτή αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υπηρεσιών γύρω από την ομορφιά, με ενίσχυση της παρουσίας τόσο στα φυσικά σημεία πώλησης όσο και στα ψηφιακά κανάλια.

Νέα λανσαρίσματα και επενδύσεις στην καινοτομία

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο 2026 προγραμματίζονται νέα λανσαρίσματα προϊόντων αλλά και τεχνολογικών εφαρμογών που θα αξιοποιούν εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και προσωποποιημένες λειτουργίες.

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τη δυναμική των νέων λύσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πλήρης αποτύπωση της ανταπόκρισης της αγοράς θα φανεί σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι διεθνείς πιέσεις και η ανθεκτικότητα της κατανάλωσης

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πιθανές επιδράσεις τους στην οικονομική δραστηριότητα και στην καταναλωτική ψυχολογία.

Παρά τις αυξημένες αβεβαιότητες στο παγκόσμιο περιβάλλον, η εικόνα της ελληνικής αγοράς παραμένει μέχρι στιγμής θετική, με τη ζήτηση να συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη του κλάδου.

Οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα προβληματισμού για το σύνολο της λιανικής αγοράς. Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, η κατανάλωση στον τομέα της ομορφιάς εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ενώ οι διεθνείς ανατιμήσεις συνδέονται κυρίως με το αυξημένο κόστος παραγωγής, πρώτων υλών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Ελλάδα ως αγορά με προοπτικές ανάπτυξης

Όπως αναφέρθηκε, η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται πλέον στις πλέον δυναμικές της Νότιας Ευρώπης, καθώς η ενίσχυση του τουρισμού, η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου και η αυξανόμενη έμφαση των καταναλωτών στην προσωπική φροντίδα λειτουργούν υποστηρικτικά για τον κλάδο.

Σε αυτό το περιβάλλον, όπως αναφέρθηκε. οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα, τεχνολογία και εξατομικευμένες υπηρεσίες αποκτούν ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.