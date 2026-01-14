ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπουτσάνης: Αύξηση 21% στον κύκλο εργασιών του 2025
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
10:32 - 14 Ιαν 2026

Παπουτσάνης: Αύξηση 21% στον κύκλο εργασιών του 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, κορυφαία ελληνική βιομηχανία σαπώνων και υγρών καλλυντικών στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς του κλάδου στην Ευρώπη, ανακοινώνει τον κύκλο εργασιών για το Έτος 2025.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 79,9 εκατ. ευρώ, έναντι 66,2 εκατ. ευρώ το έτος 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 21%. Οι εξαγωγές συνέχισαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας της Εταιρείας, η κατανομή των εσόδων για το 2025 διαμορφώθηκε ως εξής:

  • 32% από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
  • 13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά,
  • 42% από παραγωγές για τρίτους,
  • 13% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Η ισχυρή ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Εταιρείας προήλθε τόσο από τη διεύρυνση υφιστάμενων συνεργασιών και την ανάπτυξη σημαντικών νέων, όσο και από την περαιτέρω ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, με στοχευμένη επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά 31% σε σύγκριση με το 2024, αντανακλώντας τη δυναμική διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την επιτυχημένη είσοδο της Εταιρείας σε νέες κατηγορίες οικιακής φροντίδας.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας διπλασιάστηκαν το 2025, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Παπουτσάνης. Παράλληλα, οι παραδοσιακές κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση 7% το 2025 σε σχέση με το 2024.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:Το 2025, η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων διαμορφώθηκε συνολικά σε επίπεδα κατά 7% χαμηλότερα σε σχέση με το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα Παπουτσάνης συνέχισαν τη θετική τους πορεία, καταγράφοντας αύξηση 15%, με ενίσχυση των πωλήσεων τόσο στην εγχώρια αγορά (+14%), όσο και στο εξωτερικό (+19%). Η συνολική εικόνα της κατηγορίας επηρεάστηκε κυρίως από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, εξέλιξη που συνδέεται με διαφοροποιήσεις στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο συγκεκριμένων πελατών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν εντυπωσιακή ανάπτυξη +38% σε σχέση με το 2024, ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης υφιστάμενων συνεργασιών, καθώς και της ένταξης νέων πελατών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Παπουτσάνης ως αξιόπιστου διεθνούς παραγωγικού εταίρου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΠΩΝΟΜΑΖΩΝ:Οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν μείωση κατά 7%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στο προϊοντικό μείγμα (product mix) των πωληθέντων σαπωνομαζών, καθώς σε όγκο αναπτύχθηκαν κατά 7%. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη νέες εμπορικές συνεργασίες, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν την πορεία του συγκεκριμένου τομέα στο επόμενο διάστημα.

Επιχειρηματική προοπτική

Για το 2026 η Διοίκηση της Παπουτσάνης εκτιμά ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να καταγράφει διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας, βασιζόμενη σε:

  • νέες συνεργασίες και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων,
  • συνεχιζόμενη ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, καθώς και
  • τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, με τον περιορισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες, και ήδη έχει φέρει νέες συνεργασίες στην Παπουτσάνης στις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών.


Για το 2026, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψιν, στον τομέα των επώνυμων προϊόντων, η αλλαγή στον τρόπο απόδοσης εκπτώσεων εμπορικής συνεργασίας προς επιλεγμένους πελάτες λιανικής. Η απόδοση του συμφωνημένου ποσοστού έκπτωσης θα πραγματοποιείται μέσω της έκδοσης πιστωτικού στον πελάτη και όχι μέσω τιμολογίου, όπως ίσχυε έως και το 2025. Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει λογιστικά τις πωλήσεις, με αντίστοιχη όμως μείωση των Δαπανών Διάθεσης, χωρίς επίπτωση στην τελική κερδοφορία της Εταιρείας.

Το 2025 η Εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά τη ρευστότητά της, βελτιώνοντας τις λειτουργικές της ροές κατά 5,4 εκατ. ευρώ και μειώνοντας τον τραπεζικό δανεισμό κατά 3 εκατ. ευρώ (στοιχεία Εννεαμήνου 2025).

Λαμβάνοντας υπόψιν την θετική πορεία των ταμειακών δεικτών της Εταιρείας και τις προοπτικές για το 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την διανομή συνολικού μερίσματος 9 λεπτών ανά μετοχή. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει το προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025 ύψους 4 λεπτών ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, καθώς και υπόλοιπο 5 λεπτών ανά μετοχή προς καταβολή.

Επιπλέον, κατά την συνήθη πρακτική της, η Εταιρεία προτίθεται, εντός του 2026, να προχωρήσει και στη διανομή προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2026.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,9% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο – Ισχυρή άνοδος σε εκπαίδευση και μεταποίηση
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,9% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο – Ισχυρή άνοδος σε εκπαίδευση και μεταποίηση

Θερινές εκπτώσεις: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ ασθενικής αγοραστικής δύναμης και προσδοκιών για αύξηση του τζίρου
ΕΜΠΟΡΙΟ

Θερινές εκπτώσεις: Η δύσκολη εξίσωση μεταξύ ασθενικής αγοραστικής δύναμης και προσδοκιών για αύξηση του τζίρου

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026
Ανακοινώσεις

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Αύξηση 5,2% του κύκλου εργασιών για το α εξάμηνο του 2026

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού
ΕΜΠΟΡΙΟ

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
27/07/2026 - 12:20

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/07/2026 - 12:11

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ναυτιλία
27/07/2026 - 12:07

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 12:02

ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Πολιτική
27/07/2026 - 11:58

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/07/2026 - 11:55

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:53

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:44

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Οικονομία
27/07/2026 - 11:37

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Τεχνολογία
27/07/2026 - 11:36

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:33

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:19

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/07/2026 - 11:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:07

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ακίνητα
27/07/2026 - 11:07

TRASTOR: Κέρδη €18,3 εκατ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:03

CNBC: Γιατί το τελευταίο «πακέτο» δασμών του Τραμπ διαφέρει από τα προηγούμενα

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 10:43

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
27/07/2026 - 10:41

Αποστολάκη: Το πρόβλημα του εξωδικαστικού μηχανισμού και πώς μπορεί να λυθεί

Περιβάλλον
27/07/2026 - 10:30

«Godzilla» El Niño στις παγκόσμιες τιμές τροφίμων μέχρι το 2028

Ειδήσεις
27/07/2026 - 10:23

Συνάντηση Μητσοτάκη - Αυστριακού καγκελάριου: Στο επίκεντρο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, άμυνα και μεταναστευτικό

Οικονομία
27/07/2026 - 09:57

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €4,5 δισ. στο εξάμηνο - Τα έσοδα από φόρους

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 09:45

Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
27/07/2026 - 09:44

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:28

Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Τουλάχιστον 325000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 09:13

Ελληνικός Χρυσός: Το πρόγραμμα ΕΚΕ κινητοποιεί έργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο Δήμο Αριστοτέλη

Υγεία
27/07/2026 - 09:13

Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 09:08

Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ