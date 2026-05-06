Τι αλλάζει στην αγορά καλλυντικών & συμπληρωμάτων διατροφής

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 23 & 24 Μαΐου 2026, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, διοργανώνεται το 1ο Forum Καλλυντικών & Συμπληρωμάτων Διατροφής από την ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών) και τη Χαραμή ΑΕ.
Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο, συγκεντρώνοντας:
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στελέχη επιχειρήσεων
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φαρμακοποιούς
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επαγγελματίες υγείας
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επιστήμονες και θεσμικούς φορείς
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές όπως:
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η εξέλιξη του beauty & supplements business
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το ρυθμιστικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη
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η βιωσιμότητα και η εταιρική ευθύνη
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η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο marketing
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τάσεις και δεδομένα της αγοράς
Παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί έκθεση προϊόντων και τελετή βράβευσης εταιρειών.