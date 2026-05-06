Τι αλλάζει στην αγορά καλλυντικών & συμπληρωμάτων διατροφής

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Η αγορά καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων αλλαγών, με νέες καταναλωτικές τάσεις, αυξανόμενο ανταγωνισμό και σημαντικές εξελίξεις σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 23 & 24 Μαΐου 2026, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, διοργανώνεται το 1ο Forum Καλλυντικών & Συμπληρωμάτων Διατροφής από την ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών) και τη Χαραμή ΑΕ.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο, συγκεντρώνοντας:

στελέχη επιχειρήσεων

φαρμακοποιούς

επαγγελματίες υγείας

επιστήμονες και θεσμικούς φορείς

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές όπως:

η εξέλιξη του beauty & supplements business

το ρυθμιστικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη

η βιωσιμότητα και η εταιρική ευθύνη

η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο marketing

τάσεις και δεδομένα της αγοράς

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί έκθεση προϊόντων και τελετή βράβευσης εταιρειών.