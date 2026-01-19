ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα brand καμπάνια για τη μάχη των €16 δισ.

Στο φόντο του εντεινόμενου ανταγωνισμού στις αλυσίδες λιανικής όπου ένας νέος ισχυρός πόλος μπαίνει στην κορυφαία τετράδα με το deal Μασούτη – Κρητικού, αλλά και της ισχυρής θέσης της Lidl, τη νέα της brand καμπάνια «Όλα & κάτι παραπάνω» παρουσίασε, με βάση σχετική ανακοίνωση, η ΑΒ Βασιλόπουλος.

Στόχος της μεγάλης αλυσίδας είναι σε συνέχεια του ιστορικού μότο «Και του πουλιού το γάλα» να πιάσει το νήμα της όλης της πορείας και να αναδείξει τον πλουραλισμό προϊόντων που προσφέρει αλλά και να αναδείξει τη σχέση ποιότητας τιμής που όπως αναφέρεται διασφαλίζει.

«Η νέα καμπάνια αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών που συνδυάζει ποιότητα, ποικιλία και φροντίδα», τονίζει η ΑΒ που βάζει πλώρη για πιο ισχυρά μερίδια από την «πίτα» των €16 δισ. που καταγράφει ο κλάδος.

Να σημειωθεί ότι όπως είχε τονίσει και ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, τον περασμένο Σεπτέμβριο με αιχμή το σχέδιο μετασχηματισμού, ο στόχος είναι διατήρηση μεριδίων, ο φετινός στόχος είναι να κλείσει θετικά ο κύκλος εργασιών και να υπάρχει ανάπτυξη.

«Για φέτος ο στόχος μας είναι να κλείσουμε θετικά στο τζίρο, να έχουμε ανάπτυξη και, να μην έχουμε απώλειες μεριδίων. Το πιο σημαντικό σε τούτη τη φάση είναι ο τζίρος. Βλέπουμε ότι τα 45 καταστήματα που φέτος, από εταιρικά γύρισαν σε franchise, έχουν ανάπτυξη οπότε μεσοπρόθεσμα, με αύξηση του τζίρου θα έχουμε και βελτιωμένα αποτελέσματα», τόνισε, με αφορμή την αναβάθμιση του δικτύου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Λαβίδας.

Συνολικά ο στόχος είναι το 2028 η εταιρεία να έχει «κλειδώσει» – ρυθμιστικού πλαισίου επιτρέποντος, μια και μόνο οι τελευταίες αλλαγές κόστισαν 0,5% στο μικτό περιθώριο κέρδους, με λειτουργικό περιθώριο στο 4% – επίπεδα που είχε το 2021 και να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη δικτύου 900 καταστημάτων, κυρίως μέσω franchise

Η νέα καμπάνια

«Στον πυρήνα του κεντρικού μηνύματος βρίσκεται κάτι που μας ενώνει όλους: η αγάπη για το καλό φαγητό. Μια αγάπη που δεν περιορίζεται στη γεύση, αλλά μεταφράζεται σε στιγμές, αναμνήσεις και συναισθήματα – σε μικρές καθημερινές αφορμές που μας φέρνουν πιο κοντά, ακόμη κι εκεί που δεν το περιμένουμε» αναφέρει η ανακοίνωση που τονίζει ακόμη ότι:

«Η ανανεωμένη υπογραφή της ΑΒ Βασιλόπουλος αποτυπώνει την υπόσχεσή της να δίνει όλα όσα χρειάζεται ο καταναλωτής για το τραπέζι και την καθημερινότητά του, αλλά και κάτι παραπάνω: ποιότητα, ξεχωριστή ποικιλία, μεγάλες προσφορές, αποκλειστικά προϊόντα, μοναδικά προνόμια με την AB Plus και λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και κάνουν τη διαφορά στην πράξη. Αυτή η φιλοσοφία εκφράζεται καθημερινά μέσα από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, τμημάτων και υπηρεσιών, που απαντά στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών, με συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.»

Στα καταστήματα ΑΒ, ισχυρό σημείο αποτελεί η τοπικότητα αλλά και η ένταση στην προσφορά των νωπών προϊόντων.

Έτσι με βάση όσα αναφέρει η διοίκηση, «η γκάμα προϊόντων είναι μοναδική, χάρη στις αποκλειστικές συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές,καθώς και στις υψηλής ποιότητας σειρές ιδιωτικής ετικέτας, όπως η Nature’s Promise και Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη. Η αγάπη για το καλό φαγητό αποτυπώνεται και στα τμήματα της ΑΒ – από τα Tυριά, με πλούσια ποικιλία για κάθε τραπέζι, μέχρι τη Λαϊκή μας με φρέσκα φρούτα, λαχανικά ημέρας και έτοιμες, πλυμένες και κομμένες σαλάτες

που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία καλύπτει έως καιτην πιο απαιτητική περίσταση. Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές θα βρουν το Κρεοπωλείο με επιλεγμένα και ολόφρεσκα κρέατα από ελληνικές φάρμες και εισαγωγής, καθώς και το Κελάρι με εκλεκτές ετικέτες κρασιών από αγαπημένους αμπελώνες και μικρά οινοποιεία.»

Τοπικοί παραγωγοί

Με τους τοπικούς παραγωγούς να είναι πάνω από το 80% στο σύνολο των προμηθευτών της, η εταιρεία διαθέτει αποκλειστικές συνεργασίες από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας.

Οι στρατηγικές συνεργασίες μάλιστα αποτελούν το 8% των το δίκτυο των τοπικών παραγωγών έχει ανέλθει σχεδόν στους 80.

Όπως αναφέρει η διοίκηση με δίκτυο άνω των 600 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και με ισχυρή παρουσία και online, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να αναβαθμίζει την αγοραστική εμπειρία, ενισχύοντας την ποικιλία, την ευκολία και την ουσιαστική φροντίδα προς τον καταναλωτή.

Η ΑΒ επικοινωνεί ένα μήνυμα με σαφές περιεχόμενο: ότι το “καλό φαγητό” είναι κομμάτι της ζωής μας και ότι είναι εδώ για να το υποστηρίξει, με συνέπεια και με προτάσεις που κάνουν τη διαφορά – όλα & κάτι παραπάνω.»

Ο κλάδος

Στο μεταξύ, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία μετρήσεων της NielsenIQ για το σύνολο του 2025, θετική τάση, της τάξεως του +7,1%, παρουσίασε ο τζίρος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων για καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη & Νησιά Ιουνίου και Αιγαίου, με την αυξημένη ζήτηση να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του κλάδου, οι συνολικές πωλήσεις, του οποίου ανήλθαν στα €16,2 δισ.

Μάλιστα εκεί που δίνει έμφαση η ΑΒ, τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, ενώ ακολούθησαν οι κατηγορίες Bazaar, που περιλαμβάνουν μη τρόφιμα όπως ρούχα, παιχνίδια και ηλεκτρικές συσκευές, καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 9,6%.

Με ώθηση κι από τον πληθωρισμό όπως φαίνεται η πίτα μεγαλώνει, όπως επίσης και ο ανταγωνισμός των μεγάλων αλυσίδων.