ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα εξαγορά στη Θεσσαλονίκη με την αλυσίδα «Αγορά ΝΑΤΑΛΙ»

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ενισχύει την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα, αποκτώντας την αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Αγορά ΝΑΤΑΛΙ», η οποία διαθέτει 12 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη αγορά θεωρείται δυναμική, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για τους μεγάλους παίκτες του λιανεμπορίου.

Η «Αγορά ΝΑΤΑΛΙ» ξεχωρίζει για την οικογενειακή ατμόσφαιρα στα καταστήματα, τις προσιτές τιμές και τη γκάμα 11.000 προϊόντων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος αναμένεται να προβεί σύντομα σε επίσημη ανακοίνωση για την εξαγορά.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΑΒ, που θέλει έως το 2028 να λειτουργούν πάνω από 900 καταστήματα, εκ των οποίων περίπου 700 θα είναι franchise. Σήμερα, το δίκτυο αριθμεί περίπου 400 καταστήματα με 213 συνεργάτες franchise, ενώ μόνο το 2025 προστέθηκαν 81 νέα σημεία.

Με την εξαγορά, η εταιρεία στοχεύει επίσης στην αναβάθμιση της τοπικής εξυπηρέτησης και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο γειτονιάς, αξιοποιώντας την ευελιξία και την εγγύτητα που προσφέρουν τα μικρότερα καταστήματα.