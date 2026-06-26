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ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή
Επιχειρήσεις
08:50 - 26 Ιουν 2026

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή

Γιώργος Αλεξάκης
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Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία εγκαινιάζει στον Πύργο Ηλείας ένα πιλοτικό μοντέλο ανάπτυξης που συνδυάζει το λιανεμπόριο τροφίμων με πρόσθετες εμπορικές δραστηριότητες. Στόχος της εταιρείας είναι να διαπιστώσει εάν η δημιουργία μικρών εμπορικών πυρήνων σε υφιστάμενα ακίνητα μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση για τις τοπικές αγορές.

Το εγχείρημα υλοποιείται σε ένα από τα παλαιότερα καταστήματα του δικτύου, το οποίο λειτουργεί σχεδόν τρεις δεκαετίες. Η επιφάνεια του σούπερ μάρκετ περιορίζεται πλέον σε λιγότερο από 1.000 τ.μ., ενώ το υπόλοιπο ακίνητο αναδιαμορφώνεται ώστε να στεγάσει νέες εμπορικές χρήσεις. Όπως ανέφερε ο Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, η πρωτοβουλία αποτελεί μια δοκιμή για την ανάπτυξη μικρής κλίμακας εμπορικών κέντρων στην ελληνική περιφέρεια, αξιοποιώντας ήδη υπάρχουσες υποδομές της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο κατάστημα παρουσιάζει ακόμη μία ιδιαιτερότητα, καθώς συγκαταλέγεται στα ελάχιστα σημεία του δικτύου που συνδυάζουν τη λειτουργία σούπερ μάρκετ με πρατήριο καυσίμων.

Ο μεγαλύτερος συνεργάτης franchise

Τη λειτουργία του καταστήματος έχει αναλάβει ο επιχειρηματίας Τάσος Κάππος, ενώ η ιδιοκτησία του ακινήτου παραμένει στην ΑΒ Βασιλόπουλος. Ο ίδιος έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο συνεργάτη franchise της αλυσίδας, διαχειριζόμενος σήμερα ένα δίκτυο 38 καταστημάτων.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2012, όταν αποφάσισε να εντάξει την οικογενειακή του επιχείρηση σε ένα οργανωμένο μοντέλο ανάπτυξης. Με αφετηρία το πρώτο κατάστημα εκείνης της χρονιάς, ακολούθησαν νέες επενδύσεις σε Κρέστενα και Αιτωλικό, ενώ από το 2018 η ανάπτυξη επεκτάθηκε δυναμικά και στην Αττική.

Σήμερα περίπου τα μισά καταστήματα λειτουργούν με το concept Shop & Go, ενώ η παρουσία του δικτύου κατανέμεται σχεδόν ισόρροπα μεταξύ Αττικής και περιφέρειας. Στην πρωτεύουσα δραστηριοποιείται σε περιοχές όπως το Παγκράτι, το Γουδί, ο Ζωγράφος, η Καλλιθέα, ο Άγιος Δημήτριος και το Κερατσίνι, ενώ στην περιφέρεια διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.

Το επενδυτικό πρόγραμμα συνεχίζεται και το 2026, με νέα καταστήματα σε Αυλίδα και Καλαμάτα να βρίσκονται πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί νέο σημείο στην Ιτέα. Με τις προσθήκες αυτές, ο στόχος είναι το δίκτυο να φτάσει τα 42 καταστήματα.

Παράλληλα, οι δραστηριότητες του ομίλου του Τάσου Κάππου εκτείνονται πέρα από το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Για το 2025 ο συνολικός κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 70 εκατ. ευρώ, με περίπου 60 εκατ. ευρώ να προέρχονται από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος. Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει και η δραστηριότητα στη χονδρική και διανομή προϊόντων καπνού, η οποία αναπτύσσεται σταθερά από το 2010.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ένταξη στο δίκτυο της ΑΒ Βασιλόπουλος άλλαξε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, επιβάλλοντας υψηλότερα πρότυπα σε επίπεδο διαδικασιών, ελέγχων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η αξία των επενδύσεων στα καταστήματα

Η περίπτωση του Πύργου εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης της ΑΒ Βασιλόπουλος. Σε δημοσιογραφική επίσκεψη μάλιστα την περασμένη Τρίτη και την Τετάρτη παρουσιάστηκε αναλυτικά το μοντέλο αυτό της ΑΒ. Μάλιστα, ο επικεφαλής της αλυσίδας Νίκος Λαβίδας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο πιλοτικό μοντέλο του Πύργου, που αν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δεν αποκλείεται να αποτελέσει οδηγό για την αξιοποίηση και άλλων μεγάλων ακινήτων της εταιρείας στην ελληνική περιφέρεια, σε μια περίοδο όπου οι αλυσίδες λιανεμπορίου αναζητούν νέους τρόπους δημιουργίας αξίας πέρα από το άνοιγμα νέων καταστημάτων.

Στρατηγική συνεργασία με την ελληνική παραγωγή

Παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου της, η ΑΒ Βασιλόπουλος ενισχύει τη συνεργασία της με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές, επενδύοντας σε μακροχρόνιες σχέσεις που βασίζονται στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία με την ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ στην Ηλεία, μία ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στον κλάδο της επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς και ελαιολάδου. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, 85 εργαζομένους και συνεργασίες με παραγωγούς από ολόκληρη τη χώρα, η εταιρεία προμηθεύει την ΑΒ Βασιλόπουλος με επώνυμα προϊόντα, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και προϊόντα χύμα, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ελληνικά προϊόντα στους καταναλωτές.

Ξεχωριστή θέση στο δίκτυο συνεργατών κατέχει και η Mitsopoulos – The Meat Family, με έδρα την Κορινθία και περισσότερα από 60 χρόνια δραστηριότητας στον κλάδο του κρέατος. Η επιχείρηση απασχολεί 300 εργαζόμενους, διαθέτει πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία, 14 γραμμές παραγωγής και εφαρμόζει 14 διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διαχείρισης, ενώ έχει διακριθεί με την πιστοποίηση EcoVadis Silver Medal για τις επιδόσεις της στη βιωσιμότητα.

Όπως τόνισε ο Νίκος Λαβίδας, η ανάπτυξη της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο των ανθρώπων και των επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί της σε όλη την Ελλάδα. Όπως ανέφερε, η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε συνεργασίες που προάγουν την ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις τοπικές κοινωνίες και την ελληνική παραγωγή.

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