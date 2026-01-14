ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα brand καμπάνια «Όλα &amp; κάτι παραπάνω»
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16:51 - 14 Ιαν 2026

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα brand καμπάνια «Όλα & κάτι παραπάνω»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη νέα της brand καμπάνια «Όλα & κάτι παραπάνω» παρουσιάζει η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών που συνδυάζει ποιότητα, ποικιλία και φροντίδα.

Στον πυρήνα του κεντρικού μηνύματος βρίσκεται κάτι που μας ενώνει όλους: η αγάπη για το καλό φαγητό. Μια αγάπη που δεν περιορίζεται στη γεύση, αλλά μεταφράζεται σε στιγμές, αναμνήσεις και συναισθήματα – σε μικρές καθημερινές αφορμές που μας φέρνουν πιο κοντά, ακόμη κι εκεί που δεν το περιμένουμε.

Η ανανεωμένη υπογραφή της ΑΒ Βασιλόπουλος αποτυπώνει την υπόσχεσή της να δίνειόλα όσα χρειάζεται ο καταναλωτής για το τραπέζι και την καθημερινότητά του, αλλά και κάτι παραπάνω: ποιότητα, ξεχωριστή ποικιλία, μεγάλες προσφορές, αποκλειστικά προϊόντα, μοναδικά προνόμια με την AB Plus και λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και κάνουν τη διαφορά στην πράξη. Αυτή η φιλοσοφία εκφράζεται καθημερινά μέσα από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, τμημάτων και υπηρεσιών, που απαντά στις διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών, με συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Στα καταστήματα ΑΒ, η γκάμα προϊόντων είναι μοναδική, χάρη στις αποκλειστικές συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές, καθώς και στις υψηλής ποιότηταςσειρές ιδιωτικής ετικέτας, όπως η Nature’sPromise και Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη. Η αγάπη για το καλό φαγητό αποτυπώνεται και στα τμήματα της ΑΒ –από τα Tυριά, με πλούσια ποικιλία για κάθε τραπέζι, μέχρι τη Λαϊκή μας με φρέσκα φρούτα, λαχανικάημέραςκαι έτοιμες, πλυμένες και κομμένες σαλάτες – που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη πρόταση,η οποία καλύπτει έως και την πιο απαιτητική περίσταση. Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές θα βρουν το Κρεοπωλείο με επιλεγμένα και ολόφρεσκα κρέατα από ελληνικές φάρμες και εισαγωγής,καθώς και το Κελάρι με εκλεκτές ετικέτες κρασιών από αγαπημένους αμπελώνες και μικρά οινοποιεία.

Με δίκτυο άνω των 600 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδακαι με ισχυρή παρουσία και online, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να αναβαθμίζει την αγοραστική εμπειρία, ενισχύοντας την ποικιλία, την ευκολία και την ουσιαστική φροντίδα προς τον καταναλωτή.

Η ΑΒ επικοινωνεί ένα μήνυμα με σαφές περιεχόμενο: ότι το “καλό φαγητό” είναι κομμάτι της ζωής μας και ότι είναι εδώ για να το υποστηρίξει, με συνέπεια και με προτάσεις που κάνουν τη διαφορά – όλα & κάτι παραπάνω.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρουλάκης: Μέτρα και κυρώσεις κατά του καθεστώτος του Ιράν που δολοφονεί τους πολίτες του
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Μέτρα και κυρώσεις κατά του καθεστώτος του Ιράν που δολοφονεί τους πολίτες του

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά την κατάθεση Αραχωβίτη στην Εξεταστική
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση μετά την κατάθεση Αραχωβίτη στην Εξεταστική

ΕΛΤΑ για καθεστώς πρακτόρων της ΕΛΤΑ Courier: Οι αμοιβές παραμένουν ίδιες ή παρουσιάζουν αύξηση
Ειδήσεις

ΕΛΤΑ για καθεστώς πρακτόρων της ΕΛΤΑ Courier: Οι αμοιβές παραμένουν ίδιες ή παρουσιάζουν αύξηση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή
Επιχειρήσεις

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Εργασιακά

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

AB και WWF Ελλάς: Στρατηγική συνεργασία με ορίζοντα το 2030 για ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα
Επιχειρήσεις

AB και WWF Ελλάς: Στρατηγική συνεργασία με ορίζοντα το 2030 για ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα εξαγορά στη Θεσσαλονίκη με την αλυσίδα «Αγορά ΝΑΤΑΛΙ»
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέα εξαγορά στη Θεσσαλονίκη με την αλυσίδα «Αγορά ΝΑΤΑΛΙ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ