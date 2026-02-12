Λιανεμπόριο: «Αιμοραγεί» λόγω των ασιατικών πλατφορμών - «Καμπανάκι» της ΕΣΕΕ
08:26 - 12 Φεβ 2026

Λιανεμπόριο: «Αιμοραγεί» λόγω των ασιατικών πλατφορμών - «Καμπανάκι» της ΕΣΕΕ

Γιώργος Αλεξάκης
Περισσότερα από 5,8 δισ. μικροδέματα μπήκαν  στην Ε.Ε το 2025 από ασιατικές πλατφόρμες με «δούρειο ίππο» τα socialmedia, αναφέρει η ΕΣΕΕ που παράλληλα "κρούει" τον κώδωνα του κινδύνου σε σχέση με την ασφάλεια των εν λόγω προϊόντων που διακινούνται. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως επικίνδυνο κρίθηκε το 84% των ελεγχθέντων παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.  
Συνολοικά, με βάση την ΕΣΕΕ, συγκλονιστικά είναι τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτονται σχετικά με την συντονισμένη ψηφιακή επίθεση που δέχεται το Εμπόριο στην Ευρώπη και την Ελλάδα από τις αθέμιτες αλλά και, πολλές φορές, επικίνδυνες πρακτικές που εφαρμόζουν οι μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
Όπως τονίζει η ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, ενημερώνει υπεύθυνα τους Έλληνες εμπόρους και καταναλωτές σχετικά με τα επικαιροποιημένα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από έγκυρες και επίσημες ευρωπαϊκές πηγές. Συγκεκριμένα:

1. Εκρηκτική αύξηση μικροδεμάτων – 5,8 δις αποστολές στην Ε.Ε το 2025 με αύξηση 26%. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters το οποίο επικαλείται τα διαθέσιμα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο σύνολο του 2025 οι εισαγωγές δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ εκτοξεύτηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, δηλαδή έφθασαν τα 5,8 δις πακέτα έναντι 4,6 δις δεμάτων το 2024! (Δείτε το δημοσίευμα του Reuters εδώ)

2. Σοκαριστικά ευρήματα ελέγχων – Κίνδυνος για την ασφάλεια των καταναλωτών. Σοκ προκαλούν τα αποτελέσματα μεγάλης πανευρωπαϊκής τελωνειακής επιχείρησης που, σε έλεγχο 20.000 παιχνιδιών και μικρών ηλεκτρονικών συσκευών από τρίτες χώρες, έδειξε ότι περισσότερα από τα μισά δεν πληρούσαν τα πρότυπα της ΕΕ. Μάλιστα, το 84% των προϊόντων που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές δοκιμές κρίθηκε επικίνδυνο! (Προσωρινά στοιχεία EU Customs Union: facts and figures εδώ)

3. Αλγοριθμική χειραγώγηση για παρορμητική κατανάλωση – Ο ρόλος των social media. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι η πλατφόρμα TikTok παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) λόγω εθιστικού σχεδιασμού και αλγοριθμικών συστημάτων συστάσεων. Εντοπίστηκε πως τα ίδια συστήματα λειτουργούν και ως μηχανισμοί προώθησης προϊόντων χαμηλής αξίας, ενισχύοντας παρορμητικές αγορές και στρεβλώνοντας τους όρους ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο! (Δείτε το σχετικό ΔΤ της ΕΕ εδώ)

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα τριπλό σοκ που πρέπει να σημάνει συναγερμό σε επίπεδο κορυφής της Ε.Ε. Το ευρωπαϊκό εμπόριο δέχεται αδυσώπητο πόλεμο σε ασύλληπτη κλίμακα και ταχύτητα και με «δούρειο ίππο» τους αλγόριθμους των social media. O εχθρός είναι εντός των τειχών, σαρώνει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών. Πρέπει να γίνει σαφές: Η επιτάχυνση της πλήρους τελωνειακής ένωσης και η άμεση επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ σε όλα τα δέματα είναι τα ελάχιστα μέτρα που απαιτούνται σήμερα. Πάνω από όλα χρειαζόμαστε πολιτικές για μία Ε.Ε ανταγωνιστική, με πραγματικά ενιαία αγορά, στην οποία η ενίσχυση του Εμπορίου, μαζί με τους άλλους κλάδους – πυλώνες της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, θα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα με συγκεκριμένο «οδικό χάρτη». Στην άτυπη σύνοδο Κορυφής της 12ης Φεβρουαρίου με θέμα την ανταγωνιστικότητα, καλούμε τους ευρωπαίους ηγέτες να αντιστοιχίσουν, επιτέλους, το ρυθμό αντίδρασης της Ευρώπης σε όσα συμβαίνουν μέσα «στο σπίτι της», προτού οι «παράπλευρες απώλειες» του πολέμου αυτού αρχίζουν να μετρούνται σε χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις κλειστές και σε εκατομμύρια χαμένες θέσεις εργασίας».

Η ΕΣΕΕ, τονίζει πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα και να παρεμβαίνει θεσμικά, με τεκμηριωμένες προτάσεις, για την αποκατάσταση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την αποτελεσματική προστασία της ενιαίας αγοράς.

Ερντογάν στο Χ: Η ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE είναι προς το κοινό μας συμφέρον
Φάμελλος: Εορτασμός Τσικνοπέμπτης με τις τιμές να έχουν φτάσει στα ύψη
Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας στη Βενεζουέλα για προώθηση επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις εμπορικές ΜμΕ
Τετραήμερη εργασία: «Πόρτα» στο ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ – Επιφυλακτικές οι επιχειρήσεις
ΕΛΣΤΑΤ: Aύξηση 7,2% του τζίρου στο λιανεμπόριο το Φεβρουάριο του 2026
ΕΣΕΕ: Ανησυχίες για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής – Αναγκαία η παράταση έως το 2027
