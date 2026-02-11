Ερντογάν στο Χ: Η ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE είναι προς το κοινό μας συμφέρον
Ειδήσεις
23:30 - 11 Φεβ 2026

Ερντογάν στο Χ: Η ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE είναι προς το κοινό μας συμφέρον

Reporter.gr Newsroom
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ανάρτησή του στο Χ μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, τόνισε την πρόθεση για συνέχιση του διαλόγου με την Αθήνα, την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου στα 10 δισ. δολάρια και την ανάγκη συμμετοχής της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρει στην ανάρτηση του ότι συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και του εμπορίου Ελλάδας–Τουρκίας, το οποίο επιδιώκεται να φτάσει τα 10 δισ. δολάρια. Στη συνάντηση συζητήθηκαν η προστασία των μειονοτήτων, η απόλαυση των θρησκευτικών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, καθώς και οι θέσεις των δύο χωρών για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, αξιολογήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, όπως η εκεχειρία στη Γάζα, το Σχέδιο Ειρήνης και η σταθερότητα στη Συρία. Ο Ερντογάν τόνισε την ανάγκη διατήρησης ανοιχτού διαλόγου με πνεύμα συνεργασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες για κοινό όφελος.

Αναλυτικά η ανάρτηση Ερντογάν αναφέρει: «Σήμερα συναντηθήκαμε στην Άγκυρα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αξιολογήσαμε διεξοδικά πώς μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας μέσα από τα θετικά θέματα της ατζέντας.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου μας, το οποίο πέρυσι έφτασε περίπου τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εύχομαι τα έγγραφα που υιοθετήσαμε να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το θεσμικό υπόβαθρο των σχέσεών μας.

Οφείλουμε να ενεργούμε με ιστορικό αίσθημα ευθύνης όσον αφορά τις μειονότητες, που αποτελούν τον ανθρώπινο παράγοντα των σχέσεών μας.

Μοιράστηκα με τον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας σχετικά με την πλήρη απόλαυση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων από την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης.

Κατά τη συνάντησή μας συζητήσαμε για ακόμη μία φορά με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία και η Ελλάδα, ως δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλές εξελίξεις που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Ως Τουρκία, θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στις πρόσφατες αμυντικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον.

Με τον Πρωθυπουργό αξιολογήσαμε επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως τη διαδικασία εκεχειρίας στη Γάζα και το Σχέδιο Ειρήνης.

Αναφερθήκαμε ακόμη σε όσα μπορούν να γίνουν για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Συρία και για να αποκτήσει γρήγορα αυτή η αδελφή χώρα μια θέση που θα συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή.

Πιστεύω ειλικρινά ότι, ως δύο γείτονες και σύμμαχοι, πρέπει να διατηρούμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου με μια αντίληψη που βασίζεται στη συνεργασία».

