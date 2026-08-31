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«Βουτιά» στις θερινές εκπτώσεις: 6 στις 10 επιχειρήσεις είδαν μειωμένο τζίρο
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:51 - 31 Αυγ 2026

«Βουτιά» στις θερινές εκπτώσεις: 6 στις 10 επιχειρήσεις είδαν μειωμένο τζίρο

Reporter.gr Newsroom
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Το Ινστιτούτο της ΕΣΕΕ παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την πανελλαδική του Έρευνα για την πορεία των Θερινών Εκπτώσεων 2026.

Στη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων, σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών και μόλις 1 στις 10 υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα Ά εξάμηνο χαμηλών πωλήσεων και αποτυπώνει τις πιέσεις και τις αναταράξεις που υφίσταται η αγορά. Οι καλύτερες τιμές δεν κατόρθωσαν να προσελκύσουν τους καταναλωτές, οι οποίοι ανακατευθύνουν το διαθέσιμο εισόδημά τους στα λίαν απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες, εν μέσω μάλιστα διεθνών κατακερματισμών και έντονης αβεβαιότητας. Ως εκ τούτου, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τίθεται εν αμφιβόλω, με τους επιχειρηματίες να εναποθέτουν τις τελευταίες τους ελπίδες στα μέτρα ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων που αναμένονται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Βασικά Ευρήματα Έρευνας για τις Θερινές Εκπτώσεις:

  • Σχεδόν 6 στις 10 (57,5%) επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψαν χειρότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων συγκριτικά με πέρυσι, ενώ μόλις 1 στις 10 κατέγραψε υψηλότερο τζίρο4

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  • Ως εκ τούτου, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (47,2%) εμφανίστηκαν Λίγο έως Καθόλου Ικανοποιημένες από το τζίρο τους κατά την περίοδο των φετινών θερινών εκπτώσεων
  • Η ανάγκη περαιτέρω προώθησης των πωλήσεων προθυμοποιεί σχεδόν 4 στους 10 επιχειρηματίες (37,7%) να διατηρήσουν τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές και μετά το επίσημο πέρας των εκπτώσεων, παρά τους περιορισμούς του σχετικού θεσμικού πλαισίου
  • Υπό αυτό το πρίσμα, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις (57,6%) υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30%, με το «κλιμάκιο έκπτωσης» 31% - 40% να συγκεντρώνει την ισχυρότερη προτίμηση.
  • Για περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις (44,3%) η περίοδος με την υψηλότερη αγοραστική κίνηση ήταν ο Ιούλιος. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με παλαιότερες έρευνες με εξαίρεση την περυσινή, οπότε είχε καταγραφεί ως καλύτερη περίοδος πωλήσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

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  • Για περισσότερες από 5 στις 10 επιχειρήσεις (53,3%) στις οποίες καταγράφηκαν χαμηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με την αντίστοιχη εκπτωτική περίοδο πέρυσι, η μείωση διαμορφώθηκε έως 10% (Διάγραμμα 6). Αυτό το αποτέλεσμα είναι μεν βελτιωμένο σχετικά με πέρυσι αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί θετικό.
  • Στο ίδιο πλαίσιο, για περίπου τις μισές επιχειρήσεις (52,2%) που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος δεν υπερέβη το 10% σε σχέση με πέρυσι.

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  • Δύο στις 3 επιχειρήσεις (66,0%) υιοθέτησαν τα ίδια, με το καλοκαίρι του 2025, ποσοστά εκπτώσεων (Διάγραμμα 8), αποτέλεσμα ενδεικτικό των ορίων της αγοράς.
  • Τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις (41,5%) πραγματοποίησαν εκπτώσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα εμπορεύματα του καταστήματος.
  • Επίσης, 4 στις 10 επιχειρήσεις (43,9%) κατέγραψαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ποσοστό σχεδόν ίδιο (42,5%) με όσες επιχειρήσεις αξιολόγησαν την επισκεψιμότητά τους στα περυσινά επίπεδα.
  • Κατόπιν των παραπάνω, μόνο το 16,0% των επιχειρηματιών δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από την επισκεψιμότητα στα καταστήματα.

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Απαντήσεις επιχειρηματιών σε κρίσιμα Θέματα

  • Παρά την ενίσχυση των ψηφιακής ωριμότητας επιχειρήσεων και καταναλωτών τα τελευταία χρόνια, 3 στους 4 επιχειρηματίες (75%) δήλωσε πως οι πωλήσεις του ψηφιακών καταστήματος ήταν χαμηλότερες του φυσικού. Το παρόν εύρημα, κατά πολύ αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, είναι ενδεικτικό τόσο των κινήτρων που πρέπει να δοθούν για την περαιτέρω ψηφιακή μετάβαση αλλά και των παγιωμένων προτιμήσεων των εγχώριων καταναλωτών, για τους οποίους οι αγορές συνδυάζονται και με άλλες δραστηριότητες (διασκέδαση, συναναστροφή με φίλους κ.ά.).
  • Οι επιχειρηματίες αξιολογούν κατά σειρά την ακρίβεια, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών για αγορές, την αύξηση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση των τιμών προμηθευτών ως τα πλέον σημαντικά προβλήματα που επιβαρύνουν την επιχειρηματικότητα.
  • Για 8 στις 10 επιχειρήσεις (81,2%) το λειτουργικό τους κόστος έχει διογκωθεί έως 20% από τις αρχές του έτους έως σήμερα, λόγω αύξησης των τιμών ενέργειας. Η επιβάρυνση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ήπια, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η σωρευτική επίδραση της ενέργειας στο κόστος λειτουργίας τα τελευταία χρόνια.
  • Απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι επιχειρηματίες του κλάδου αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων της ΕΕ για τον περιορισμό της ασύδοτης δραστηριότητας των ασιατικών ψηφιακών πλατφορμών. Σχεδόν 6 στους 10 επιχειρηματίες (57,6%) πιστεύει πως τα εν λόγω μέτρα δεν θα αναχαιτίσουν καθόλου τις πωλήσεις των πλατφορμών ή θα λειτουργήσουν σε πολύ μικρό μόνο βαθμό.
  • Αναφορικά με τους επιμέρους κλάδους, ισχυρότερες πιέσεις φαίνονται να υφίστανται τα επιμορφωτικά, ψυχαγωγικά και αθλητικά είδη και ακολουθούν η Ένδυση και η Υπόδηση.

Ο Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ κος Χαράλαμπος Αράχωβας δήλωσε σχετικά: «Τα αρνητικά αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων προστίθενται σε ένα ήδη φτωχό και αποθαρρυντικό πρώτο εξάμηνο. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις σημείωσαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, εξέλιξη ενδεικτική των ισχυρών πιέσεων και κλυδωνισμών στην αγορά. Η εικόνα είναι απογοητευτική αν ληφθούν υπόψη αφενός οι χαμηλές πωλήσεις των επιχειρήσεων και αφετέρου η σταθερή άνοδος του επιπέδου των τιμών αλλά και του λειτουργικού κόστους. Η Πολιτεία καλείται να υιοθετήσει άμεσα παρεμβάσεις και δράσεις υποστήριξης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, των θέσεων εργασίας αλλά και της ίδιας της κοινωνικής συνοχής. Το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα δεν ζητούν μέτρα στήριξης για την περαιτέρω επέκτασή τους αλλά για την ίδια τους την επιβίωση».

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