ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανεμπόριο τον Ιούνιο

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τη Δευτέρα (31/8) τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2026, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 αύξηση 1,4%.

• Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 αύξηση 1,4%.

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 παρουσίασε μείωση 2,1%.

• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 παρουσίασε μείωση 1,4%.