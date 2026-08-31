ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανεμπόριο τον Ιούνιο

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 αύξηση 1,4%.
• Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 αύξηση 1,4%.
• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 παρουσίασε μείωση 2,1%.
• Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026 παρουσίασε μείωση 1,4%.