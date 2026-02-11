Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας στη Βενεζουέλα για προώθηση επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα
23:10 - 11 Φεβ 2026

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας στη Βενεζουέλα για προώθηση επενδύσεων στον πετρελαϊκό τομέα

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ έφτασε σήμερα 11/2 στη Βενεζουέλα για προγραμματισμένες συναντήσεις με τη μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και ανώτατα στελέχη του πετρελαϊκού τομέα, σε μια επίσκεψη που χαρακτηρίζεται ως η υψηλότερου επιπέδου αποστολή της κυβέρνησης Τραμπ μετά τη στρατιωτική επέμβαση της 3ης Ιανουαρίου και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα καλωσόρισε τον Ράιτ μέσω κοινωνικών δικτύων, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη «συμβάλλει στην προώθηση του οράματος του Ντόναλντ Τραμπ για μια ευημερούσα Βενεζουέλα». Στην ίδια ανάρτηση περιλαμβάνεται και φωτογραφία του Ράιτ στο αεροδρόμιο Μαϊκετία, συνοδευόμενος από την επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής, Λόρα Ντόγκου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευθεί ότι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα επενδύσουν «δισεκατομμύρια δολάρια» για την αναβίωση της βενεζουελάνικης βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση λόγω κακοδιαχείρισης και έλλειψης επενδύσεων. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι τοπικές και αμερικανικές εταιρείες θα επωφεληθούν οικονομικά από την εκμετάλλευση του πετρελαίου, με κέρδη για όλους τους εμπλεκόμενους.

Τον περασμένο μήνα, υπό αμερικανική πίεση, η Βενεζουέλα μεταρρύθμισε τη νομοθεσία της για τους υδρογονάνθρακες, ανοίγοντας τον τομέα σε ιδιωτικές επενδύσεις. Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνέχισαν την άρση των κυρώσεων για το βενεζουελάνικο πετρέλαιο, επιτρέποντας πλέον συναλλαγές αμερικανικών εταιρειών σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από εξόρυξη έως διύλιση και αποθήκευση.

Παρά τις διευκολύνσεις, παραμένουν προκλήσεις για την προσέλκυση επενδύσεων, λόγω πολιτικής αστάθειας, ανησυχιών για την ασφάλεια και υψηλών απαιτήσεων κεφαλαίων για την αποκατάσταση των υποδομών παραγωγής. Ο Κρις Ράιτ καλείται να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα κατά τις συναντήσεις του στο Καράκας.

