Χρηστίδης: 41.129 παιδιά έμειναν χωρίς voucher για ΚΔΑΠ - Η κυβέρνηση να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση

Ερώτηση προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατέθεσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με τον Παύλο Χρηστίδη να συνυπογράφει, σχετικά με τον αποκλεισμό χιλιάδων παιδιών από το πρόγραμμα vouchers για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για την περίοδο 2026-2027.

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, από τις 93.005 έγκυρες αιτήσεις, voucher έλαβαν μόλις 51.876 παιδιά, με αποτέλεσμα 41.129 παιδιά, περίπου το 44%, να μείνουν εκτός προγράμματος. Παράλληλα, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο χορηγήθηκαν 1.654 λιγότερα vouchers.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι ο αποκλεισμός αυτός επιβαρύνει χιλιάδες οικογένειες που χρειάζονται ασφαλείς και δημιουργικές δομές απασχόλησης για τα παιδιά τους, ενώ δημιουργεί ερωτήματα για την επάρκεια των κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων.

«Την ώρα που η κυβέρνηση παρουσιάζει τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ως κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες, σχεδόν ένα στα δύο παιδιά με έγκυρη αίτηση για ΚΔΑΠ μένει χωρίς voucher», συμπληρώνουν χαρακτηριστικά.

Τονίζεται, δε, ότι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων δεν αρκεί όταν δεν συνοδεύεται από την αναγκαία χρηματοδότηση.

Οι βουλευτές ζητούν από την κυβέρνηση να εξηγήσει τη μείωση των vouchers, να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση για συμπληρωματική χορήγησή τους και να επανεξετάσει τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων.