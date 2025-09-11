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H COSMOTE TELEKOM υπερήφανος Χορηγός των Τεντόγλου και Καραλή
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13:21 - 11 Σεπ 2025

H COSMOTE TELEKOM υπερήφανος Χορηγός των Τεντόγλου και Καραλή

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλευρό της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που διεξάγεται στο Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου), βρίσκεται η COSMOTE TELEKOM, ωςΜεγάλος Χορηγός του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ) και της Εθνικής Ομάδας Στίβου. Έχοντας πολύχρονη και δυναμική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού, η COSMOTE TELEKOM στέκεταιαρωγός στις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών να επιτύχουν τους στόχους τους στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. 

Προσηλωμένη στη δέσμευσή της να στηρίζει τον αθλητισμό και τις αξίες που προάγει, η COSMOTE TELEKOM αποτελεί Υπερήφανο Χορηγό και των αθλητών Μίλτου Τεντόγλουκαι Εμμανουήλ Καραλή. Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος Μίλτος Τεντόγλου, και οχάλκινος Ολυμπιονίκης στο επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής,με τις εντυπωσιακές τους επιδόσεις, το ήθος και το πάθοςτους για τη νίκη, εμπνέουν και αποτελούν πρότυπα για τους νέους. Η COSMOTE TELEKOM θα βρίσκεται στο πλευρό των δύο κορυφαίων αθλητών σε κάθε τους προσπάθεια, σε κάθε τους άλμα, μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειές τους για νέες διακρίσεις.

Αναφερόμενος στη χορηγία της COSMOTE TELEKOM οΜίλτος Τεντόγλου, δήλωσε σχετικά: «Μίλτος εδώ! Ευχαριστώ πολύ την COSMOTE TELEKOM για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028. Εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, στηρίζοντας έτσι ολόκληρη την Εθνική Ομάδα Στίβου».

«Είναι χαρά μου πλέον που θα ανήκω στην οικογένεια της COSMOTE TELEKOM και που θα με στηρίζει τα επόμενα χρόνια. Ανυπομονώ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, ώστε να κλείσω δυνατά μια ξεχωριστή σεζόν»,δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής.

«Είναι μεγάλη μας τιμή να στεκόμαστε στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Στίβου που μας έχει γεμίσει όλους με μεγάλες στιγμές συγκίνησης και περηφάνιας. Αλλά και δίπλα στους δύο κορυφαίους αθλητές μας Μίλτο Τεντόγλου και Μανώλη Καραλή, που με τις επιτυχίες τους προβάλουν τη χώρας μας διεθνώς. Στηρίζουμε σταθερά κάθε βήμα, κάθε προσπάθεια, κάθε όνειρο που γίνεται πραγματικότητα μέσα από τον αθλητισμό. Με όλη μας την καρδιά ευχόμαστε καλήεπιτυχία στους 19 αθλητές και αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο. Η δύναμη, η αφοσίωση και το πάθος τουςαποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας. Να είναι υγιείς, να απολαύσουν τον αγώνα τους και να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό»,τόνισε η κα Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ.

Η στήριξη της COSMOTE TELEKOM προς τον ΣΕΓΑΣ και τους Έλληνες αθλητές αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να επενδύει στον αθλητισμό και να προάγει τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της προσπάθειας και του ευ αγωνίζεσθαι.

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