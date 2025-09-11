ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 20,4% των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους το 2023

Σημαντική μείωση της τάξης του 20,4% παρατηρήθηκε στα έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους το 2023, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) που προέρχονται από διοικητικές πηγές.

Αναλυτικότερα, το 2023, τα συνολικά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους ανήλθαν σε 9.257,0 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 20,4% σε σύγκριση με το 2022.

Τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους αποτέλεσαν το 10,6% των συνολικών φόρων και κοινωνικών εισφορών της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το έτος 2022.

Αναφορικά με τις μονάδες που κατέβαλλαν τους περιβαλλοντικούς φόρους το έτος 2023, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας συμμετείχαν συνολικά με 6.184,6 εκ. ευρώ και με ποσοστό 66,8% επί του συνόλου των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι κατέβαλαν 3.072,4 εκ. ευρώ τα οποία αντιστοιχούσαν στο 33,2% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων.

Φόροι ενέργειας

Το 2023, οι φόροι ενέργειας ανήλθαν σε 7.547,0 εκ. ευρώ, μειωμένοι κατά 24,4% σε σύγκριση με το 2022. Οι ενεργειακοί φόροι αποτέλεσαν την πλειονότητα των περιβαλλοντικών φόρων με μερίδιο 81,5% για το έτος 2023.

Η μεγάλη μείωση των φόρων ενέργειας κατά το έτος αναφοράς 2023, οφείλεται κυρίως στην κατάργηση του «Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας αγοράς» με ισχύ από 1η Ιουλίου 2022 έως 1η Ιουνίου 2023. Ο μηχανισμός αυτός, αφορούσε σε παρακράτηση μέρους των εσόδων των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και αποδόθηκε στο σύνολό του στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας «D35 - Παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και κλιματισμού». Το έτος αναφοράς 2023, ο φόρος αυτός ήταν 703,0 εκ. ευρώ (από 2.889,0 εκ. ευρώ το έτος 2022).

Το 2023, οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν συνολικά 5.547,0 εκ. ευρώ σε φόρους ενέργειας, ενώ τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συμμετείχαν με το ποσό των 2.000,0 εκατ. ευρώ.

Φόροι μεταφορών

Το 2023, οι φόροι μεταφορών ανήλθαν σε 1.681,0 εκ. ευρώ, αυξημένοι κατά 6,9% σε σχέση με το 2022. Οι φόροι μεταφορών αποτέλεσαν το 18,2% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων για το έτος 2023.

Τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι εντός της επικράτειας κατέβαλαν 1.044,9 εκ. ευρώ ενώ οι οικονομικοί κλάδοι κατέβαλαν το υπόλοιπο ποσό των 636,1 εκ. ευρώ.

Φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων

Το 2023, οι φόροι ρύπανσης και χρήσης πόρων ανήλθαν σε 29,0 εκ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 0,3% των συνολικών περιβαλλοντικών φόρων.

Αναφορικά με τις μονάδες που κατέβαλαν τους φόρους ρύπανσης και χρήσης πόρων το έτος 2023, τα νοικοκυριά και οι μη μόνιμοι κάτοικοι συνεισέφεραν το ποσό των 27,5 εκ. ευρώ ενώ οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατέβαλαν τα υπόλοιπα 1,5 εκ. ευρώ.