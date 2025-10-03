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Αύξηση 17,3% στις αφίξεις Ιαπώνων τουριστών στην Ελλάδα το 2024
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:11 - 03 Οκτ 2025

Αύξηση 17,3% στις αφίξεις Ιαπώνων τουριστών στην Ελλάδα το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Με κεντρικό στόχο την ενίσχυση του μεριδίου της Ελλάδας στη δυναμικά αναπτυσσόμενη ιαπωνική αγορά, ο ΕΟΤ συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Japan Travel Expo, στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας, από 25 έως 28 Σεπτεμβρίου.

Η ιαπωνική αγορά εξερχόμενου τουρισμού βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης μετά την πανδημία, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη τουριστικών ροών προς την Ελλάδα.

Το 2024 καταγράφηκαν 13 εκατ. ταξίδια Ιαπώνων στο εξωτερικό, σημειώνοντας αύξηση 35,1% σε σχέση με το 2023, ενώ η πορεία του 2025 είναι ακόμη πιο ενθαρρυντική με άνοδο 14,1% στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου. Παράλληλα, οι συνολικές ταξιδιωτικές δαπάνες των Ιαπώνων κατά τη φετινή χρονιά αναμένεται να προσεγγίσουν περίπου τα 29,4 δισ. ευρώ, αγγίζοντας σχεδόν τα επίπεδα του 2019. Η Ευρώπη προσελκύει περίπου το 17-18% των Ιαπώνων ταξιδιωτών, με τις μεσογειακές χώρες να καταγράφουν σταθερά αυξητικές τάσεις, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα ιδιαίτερα ανταγωνιστική ως προορισμό πολιτισμού, εμπειριών και ποιοτικού τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρουσία της Ελλάδας στη χώρα της Άπω Ανατολής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το 2024 καταγράφηκαν 72.546 αφίξεις Ιαπώνων στη χώρα μας, παρουσιάζοντας αύξηση 17,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με την Αττική, το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη να συγκεντρώνουν σχεδόν το 80% των ταξιδιωτών. Επιπλέον, οι αεροπορικές αφίξεις από την Ιαπωνία στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 σημειώνουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Συμφωνία EOT-JATA για εκπαιδευτικό workshop στην Ελλάδα

Στο ελληνικό περίπτερο συνεκθέτες ήταν τουριστικά γραφεία και η Aegean Airlines, ενώ στη διάρκεια της έκθεσης η ελληνική αποστολή είχε πλήθος επαφών με εκπροσώπους της ιαπωνικής τουριστικής βιομηχανίας.

Ιδιαίτερα παραγωγικές ήταν οι συναντήσεις με τα μέλη του ΔΣ της Japan Association of Travel Agents (JATA), καθώς και με την υπεύθυνη του τμήματος εξερχόμενου τουρισμού της ένωσης, Kasumi Abe. Στη διάρκεια των συναντήσεων αυτών επιβεβαιώθηκε το ιδιαίτερα θετικό κλίμα των Ιαπώνων απέναντι στην Ελλάδα, που συνδέεται με τον θαυμασμό τους για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά παράλληλα αναδείχθηκαν βασικές προκλήσεις, όπως η έλλειψη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης και η περιορισμένη ενημέρωση των τουριστικών πρακτόρων για τη σύγχρονη τουριστική προσφορά της χώρας μας.

Η ελληνική αποστολή μετέφερε στους επικεφαλής της JATA την πρόσκληση του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου, για την πραγματοποίηση στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2026 στοχευμένου εκπαιδευτικού destination workshop Ιαπώνων τουριστικών πρακτόρων με τη συμμετοχή 30 εκπροσώπων από τα μεγαλύτερα τουριστικά γραφεία του Τόκιο και της Οσάκα.

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ουσιαστική γνωριμία των στελεχών της ιαπωνικής τουριστικής αγοράς με ελληνικούς προορισμούς και τις θεματικές μορφές τουρισμού που προσφέρουν. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας, όπως η Πελοπόννησος, η Μακεδονία με έμφαση στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα Ιόνια Νησιά με επίκεντρο την Κέρκυρα και τη Λευκάδα, ενισχύοντας παράλληλα τις συνεργασίες τους με ελληνικούς φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού.

Η ελληνική συμμετοχή στη Japan Travel Expo εντάσσεται στην ανάπτυξη από τον ΕΟΤ μιας μακροπρόθεσμης και συνεκτικής στρατηγικής προβολής της Ελλάδας στην Ιαπωνία, μέσα από στοχευμένες ενέργειες, σταθερή παρουσία και αξιοποίηση της θετικής εικόνας που ήδη διαθέτει η χώρα μας στους Ιάπωνες, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική ενίσχυση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος τα επόμενα χρόνια.

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