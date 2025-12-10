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Κεφαλογιάννη: H Ελλάδα προσελκύει τους Αμερικάνους - Σειρά επαφών στη Νέα Υόρκη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:12 - 10 Δεκ 2025

Κεφαλογιάννη: H Ελλάδα προσελκύει τους Αμερικάνους - Σειρά επαφών στη Νέα Υόρκη

Reporter.gr Newsroom
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Σειρά επαφών με αμερικανικές εταιρείες και φορείς της τουριστικής αγοράς των ΗΠΑ, πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών και την περαιτέρω ενίσχυση της επισκεψιμότητας των Αμερικανών πολιτών προς την Ελλάδα.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στην ήδη εντυπωσιακή αύξηση της προτίμησης της αμερικανικής αγοράς για τη χώρα μας το 2024. Συγκεκριμένα, επέλεξαν την Ελλάδα για διακοπές και επαγγελματικά ταξίδια 1.547.400 Αμερικανοί, ενώ οι εισπράξεις ανήλθαν σε 1,58 δισ. ευρώ.

Το 2025, κατά το εννιάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, οι αφίξεις από ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 5,6% έναντι του 2024, ενώ οι εισπράξεις ανήλθαν σε ποσοστό +11,7% αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα αυτά, αντανακλούν την τάση 2 στους 3 Αμερικανούς να εκφράζουν υψηλό ενδιαφέρον για ταξίδια στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι για πρώτη φορά υπάρχει πυκνή, απευθείας αεροπορική σύνδεση, η οποία ανέρχεται σε 103 απευθείας πτήσεις εβδομαδιαίως από τις Ανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ προς την Αθήνα. Για πρώτη φορά εγκαινιάστηκε επίσης απευθείας σύνδεση από τη Δυτική Ακτή προς την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι εντός του 2026 θα υπάρξει και νέα απευθείας πτήση από το Dallas.

*Συνέντευξη στο “Global Traveller”

Κατά την παραμονή της στη Νέα Υόρκη, η Υπουργός παραχώρησε συνέντευξη στο “Global Traveller”, ένα διεθνούς απήχησης περιοδικό και ψηφιακή πλατφόρμα με ειδίκευση στον τουρισμό πολυτελείας και τα επαγγελματικά ταξίδια.

Στη συνέντευξη παρουσίασε τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ελλάδας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Αναφέρθηκε επιπλέον στις υψηλές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού και σε πολιτικές και πρωτοβουλίες για τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, ως βάσης για την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

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