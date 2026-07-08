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Στο «στόχαστρο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Booking.com
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15:28 - 08 Ιουλ 2026

Στο «στόχαστρο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Booking.com

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Διαβούλευση επί της πρότασης δεσμεύσεων της εταιρείας Booking.com σε υπόθεση πιθανολογούμενης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω Online Travel Agencies (ΟΤΑs).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) θέτει σε διαβούλευση τις δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την εταιρεία Booking.com B.V. («Booking») με σκοπό τη συλλογή απόψεων από φορείς της αγοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25Γ παρ. 1 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και στην παρ. 18 της Απόφασης ΕΑ 786/2022.

Απόψεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 20 Ιουλίου 2026.

Η υπόθεση αφορά στη διερεύνηση, κατόπιν καταγγελίας, πρακτικών της Booking, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για την πραγματοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω Online Travel Agencies (OTAs), προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση του άρθρου 2 του Ν. 3959/2011 και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης υλοποιήθηκαν μέτρα έρευνας σε εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις ΟΤΑsκαι σε ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και εγείρονται σοβαρές ανησυχίες ότι η Booking εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για πραγματοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω OTAs, εφαρμόζοντας μια σειρά πρακτικών που, συνδυαστικά, έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις OTA από την είσοδο ή την επέκτασή τους στην Ελλάδα.

Οι πρακτικές αυτές συνίστανται στον συνδυασμό του προεπιλεγμένου μηχανισμού κατάταξης («Default Ranking Mechanism»), του «Προγράμματος Προτεινόμενων Καταλυμάτων» και του «Προγράμματος Προτεινόμενα Plus» (εφεξής από κοινού «Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων») και του εκπτωτικού προγράμματος «Booking Sponsored Benefit» («BSB»). Εκτιμάται προκαταρκτικά ότι μέσω του μηχανισμού της προεπιλεγμένης κατάταξης και των Προγραμμάτων Προτεινόμενων Καταλυμάτων, τα ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα έχουν κίνητρα να προσφέρουν ευνοϊκότερες τιμές και όρους μέσω της πλατφόρμας της Booking σε σχέση με τις πλατφόρμες τρίτων επιχειρήσεων OTA.

Περαιτέρω, μέσω του BSB, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το σύστημα προεπιλεγμένης κατάταξης και τα Προγράμματα Προτεινόμενων Καταλυμάτων, η Booking μειώνει μονομερώς τις τιμές των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου για να διασφαλίσει ότι τα δωμάτια των εν λόγω καταλυμάτων θα διατίθενται μέσω της πλατφόρμας της υπό τους πιο ευνοϊκούς όρους. Οι πρακτικές αυτές, συνολικά θεωρούμενες, εκτιμάται ότι λειτουργούν εις βάρος τρίτων επιχειρήσεων ΟΤΑ, εμπίπτουν δε στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 2 του Ν. 3959/2011, ως ισχύει, και 102 ΣΛΕΕ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και σε συνέχεια εκτεταμένων προπαρασκευαστικών συσκέψεων με αρμόδια στελέχη της ΕΑ, η εταιρεία Booking πρότεινε την ανάληψη δεσμεύσεων προς το σκοπό παύσης της πιθανολογούμενης παράβασης.

Σήμερα, η ΕΑ θέτει αυτές τις προτεινόμενες δεσμεύσεις σε διαβούλευση και καλεί τους φορείς της αγοράς να συνεισφέρουν σε αυτήν, υποβάλλοντας τις απόψεις τους και λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω εκτεθείσες προκαταρκτικές ανησυχίες.

Παρακαλούνται οι φορείς στην παρέμβασή τους να περιλάβουν το όνομα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο), καθώς και την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.

Οι απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται εγγράφως και επώνυμα. Για την καλύτερη διαχείριση των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκρίνεται η ηλεκτρονική αποστολή των θέσεων των συμμετεχόντων προσώπων στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα «Διαβούλευση – Δεσμεύσεις Booking».

Σε περίπτωση που οι απόψεις περιέχουν απόρρητα στοιχεία θα πρέπει, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της ΕΑ σχετικά με το χαρακτηρισμό των απόρρητων στοιχείων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων, να υποβληθεί πλήρως αιτιολογημένο αίτημα εμπιστευτικής αντιμετώπισής τους, καθώς και χωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή των εν λόγω απόψεων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή απόψεων ορίζεται η 20η Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι απόψεις που θα υποβληθούν πέραν της καταληκτικής αυτής ημερομηνίας, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 17:13
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