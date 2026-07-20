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Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση στη διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com
Επιχειρήσεις
14:30 - 20 Ιουλ 2026

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση στη διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com

Reporter.gr Newsroom
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι στις 8 Ιουλίου 2026 έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις δεσμεύσεις που υπέβαλε η εταιρεία Booking.com, με στόχο τη συγκέντρωση σχολίων και παρατηρήσεων από τους φορείς της αγοράς.  

Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 25Γ παρ. 1 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, καθώς και στην παράγραφο 18 της Απόφασης ΕΑ 786/2022. Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνταν να καταθέσουν τις απόψεις τους έως τις 20 Ιουλίου 2026. Ωστόσο, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη διαβούλευση, η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής σχολίων έως και τις 27 Ιουλίου 2026.

Οι προκαταρκτικές ανησυχίες που έχει διατυπώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με τις πρακτικές της Booking που εξετάζονται παρουσιάζονται συνοπτικά σε σχετικό κείμενο, ενώ παράλληλα έχει δημοσιοποιηθεί και το περιεχόμενο των προτεινόμενων δεσμεύσεων της εταιρείας.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στη διαδικασία διαβούλευσης μπορούν να συμμετάσχουν οι φορείς της αγοράς, καταθέτοντας τις απόψεις τους και λαμβάνοντας υπόψη τις προκαταρκτικές επισημάνσεις της ΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν γραπτώς και επώνυμα τις παρατηρήσεις τους μέσω ηλεκτρονικής αποστολής στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως και τις 27 Ιουλίου 2026, αναγράφοντας ως θέμα του μηνύματος «Διαβούλευση – Δεσμεύσεις Booking».

Σε περίπτωση που οι υποβληθείσες απόψεις περιλαμβάνουν στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον χαρακτηρισμό απορρήτων στοιχείων και τη διαδικασία υποβολής μη εμπιστευτικών εκδόσεων εγγράφων, να καταθέσουν πλήρως αιτιολογημένο αίτημα για την προστασία των συγκεκριμένων πληροφοριών, καθώς και ξεχωριστό μη εμπιστευτικό αντίγραφο των απόψεών τους.

Η Επιτροπή επισημαίνει, τέλος, ότι εκπρόθεσμες υποβολές, καθώς και αλλαγές ή τροποποιήσεις σε ήδη κατατεθειμένες απαντήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Διαβάστε το κείμενο των προτεινόμενων δεσμεύσεων εδώ

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